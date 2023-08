Tusk zlecił "ambitne zadanie". "Nie przyszło mi to do głowy"

Najważniejsi gracze na polskiej scenie politycznej zwierają szeregi przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi. Nie chodzi jednak tylko o prowadzenie własnej kampanii wyborczej czy tworzenie programów oraz haseł. Istotnym czynnikiem jest również mobilizacja elektoratów oraz kontrola procesu wyborczego.

Zwłaszcza tę ostatnią kwestię chętnie akcentują przedstawiciele zarówno PiS, jak i Koalicji Obywatelskiej, gdy mówią o konieczności "kontroli wyborów", sugerując, że mogą one zostać sfałszowane. Jarosław Kaczyński zapowiadał już utworzenie "korpusu ochrony wyborów", podkreślając, że w to przedsięwzięcie musi być zaangażowanych "dziesiątki tysięcy ludzi".

Wybory 2023. Nitras dostał zadanie od Tuska

Podobną strategię przyjął przed kilkoma miesiącami Donald Tusk, którzy zadeklarował stworzenie analogicznego ruchu kontrolującego przebieg wyborów. Na jego czele stanął Sławomir Nitras. Poseł KO, wraz z inną parlamentarzystką tej formacji Izabelą Leszczyną, wziął udział w czwartkowej konferencji prasowej w Częstochowie, poświęconej właśnie tej sprawie.

Jak zaznaczył, w tę inicjatywę zaangażowanych jest już ponad 32 tys. ludzi. - To nieprawdopodobne. Kiedy zaczynaliśmy tę akcję, nie przyszło mi do głowy, że w takim tempie to wszystko może rosnąć - powiedział.

My za chwilę będziemy mieć więcej osób niż jest obwodowych komisji wyborczych, ale to nie znaczy, że będziemy mieli tych osób wystarczająco. My musimy mieć tych osób więcej Sławomir Nitras

Dodał, że Donald Tusk postawił przede nim "ambitne zadanie, że ma nas być więcej niż 50 tys.". Natomiast Leszczyna przekazała, że w jej macierzystym okręgu częstochowskim do udziału w tym przedsięwzięciu zapisało się już około 400 osób.

Obywatelska Kontrola Wyborów. Czym jest inicjatywa KO?

Obywatelska Kontrola Wyborów to organizowana przez KO akcja obserwacji głosowania i liczenia głosów w wyznaczonych na 15 października wyborach parlamentarnych. Organizatorzy zachęcają obywateli do zaangażowania w to przedsięwzięcie jako obserwatorów społecznych (delegowanych przez organizacje społeczne), mężów zaufania (delegowanych przez komitety wyborcze) czy członków komisji wyborczych.

Podczas poprzednich wyborów parlamentarnych w 2019 roku funkcjonowało 27 tysięcy obwodów (lokali) wyborczych. W tegorocznych wyborach, ze względu na przyjęte w tym roku zmiany w Kodeksie wyborczym, będzie to według szacunków szefowej Krajowego Biura Wyborczego prawdopodobnie o niecałe 6 tys. - ok. 20 proc. - więcej.

RadioZET.pl/PAP