Tusk złożył deklarację ws. "praw i wolności kobiet". "Mam dobrą wiadomość"

Donald Tusk oświadczył przed posiedzeniem rządu, że jest zgoda w koalicji, aby pigułki antykoncepcyjne "dzień po" były dostępne bez recepty. - One zostały z bliżej nieznanych powodów wpisane do ustawy, jako leki wymagające recept, co redukuje lub ogranicza do zera możliwość skorzystania z tego środka (...). Nie jest tajemnicą, że za rządów naszych poprzedników Polska stała się jedynym, obok Węgier, nieprzypadkowo, krajem w Europie, który wprowadził tę restrykcję - stwierdził Tusk.

Premier przekazał również, o czym rozmawiał z Andrzejem Dudą na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. - Powiedziałem panu prezydentowi, że "terror praworządności", jak to określił, jest dla mnie jedną z najważniejszych zasad. Prezydent, były minister, poseł, emeryt czy licealista, każdy powinien podlegać tym samym rygorom prawnym. Sądy powinny rozstrzygać, kto jest winny, a kto jest niewinny - przekonywał premier.

Konferencja Donalda Tuska 15 stycznia po spotkaniu z Andrzejem Dudą

- Nie sądzę, żebym przekonał pana prezydenta. Odniosłem wrażenie, że pozostajemy przy swoich opiniach - zaznaczył premier. - Powiedziałem też panu prezydentowi, że będziemy przestrzegać prawa, konstytucji i wyroków sądowych. Tu nie ma pola na negocjacje - dodał Tusk. Szef rządu powiedział również Dudzie, że "nie wyobraża sobie braku współpracy ws. bezpieczeństwa".

Premier ogłosił również termin wyborów samorządowych. Szef rządu zwróci się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby odbyły się one w dniach 7 i 21 kwietnia.

Wcześniej oświadczenie po rozmowie z premierem wygłosił Andrzej Duda. - Prokurator Bodnar powinien się cofnąć z drogi bezprawia. I to powiedziałem panu premierowi - przekazał. Prezydent dodał, że zmiany w Prokuraturze Krajowej nie były z nim konsultowane. Zaapelował też o uwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Źródło: Radio ZET