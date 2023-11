Tusk zwrócił się do Polaków z okazji Święta Niepodległości. "My, naród"

Donald Tusk zwrócił się do Polaków z okazji Narodowego Święta Niepodległości. - Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Te słowa Władysława Andersa brzmią dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Naród łączy nas wszystkich w jedno. Naród jest świętością, do której każdy z nas ma prawo i nikt nigdy nie może tego prawa nas pozbawić - powiedział Tusk w filmie opublikowanym na Twitterze.

- Jeśli ktoś używa słowa "naród", by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi - zaznaczył szef PO. - Jeśli ktoś słowem naród chce zasłonić nieprawość i zwykłe złodziejstwo, popełnia świętokradztwo - dodał.

Przemówienie Tuska z okazji Narodowego Święta Niepodległości. "My, naród"

- Dziś nasz naród świętuje niepodległość. Cały naród, cała Polska. Dziś różnice, które są prawem wolności, schodzą na dalszy plan. Bo dziś, 11 listopada, mówimy: my, naród, jesteśmy jednością. My, wielki naród polski, świętujemy rzecz najważniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą. Moi drodzy, świętujmy i cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce - zaapelował szef PO.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbywają się od sobotniego poranka. Prezydent Andrzej Duda złożył już wieńce przed znajdującymi się przy trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości. Ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości 2023. Jego uczestnicy o godzinie 14:00 po odśpiewaniu hymnu wyruszą z Ronda Romana Dmowskiego. Relacja na żywo, zdjęcia i nagrania z wydarzenia na RadioZET.pl.

Źródło: Radio ZET/PAP