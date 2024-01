Tusk zwrócił się do pracownika Telewizji Republika. "Mam nadzieję, że to puścicie"

Donald Tusk otrzymał od pracownika prawicowej stacji dwa pytania. - Czy autorytet Adama Bodnara polega na pozaprawnym działaniu w próbie odwołania prokuratora Barskiego z pominięciem pana prezydenta, czy może ten autorytet polega na przywróceniu do pracy w prokuraturze prokurator Adamiak, która przyczyniła się do uwięzienia białoruskiego opozycjonisty Alesia Bialackiego? - spytał wysłannik Telewizji Republika.

- Drugie pytanie o likwidację CBA: minister Siemoniak mówił dziś, że taki projekt będzie przedłożony nawet w 1. kwartale tego roku, więc pytanie, skąd tak duża determinacja i pośpiech, i czy ma to związek z politykami PO, których nazwiska pojawiały się w sprawach, podejrzeniach o korupcję? - dodał.

Donald Tusk zwrócił się do pracownika Telewizji Republika

- To ja podjąłem decyzję, by pan Kamiński był szefem CBA wiele lat temu, bo naprawdę naiwny wierzyłem, że z PiS można zbudować kilka instytucji, które będą działać na rzecz RP. Miałem też taką nadzieję, rozdzielając stanowiska prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, i oddawałem w ręce prezydenta Lecha Kaczyńskiego decyzję, kto zostanie PG, mając większość w parlamencie, mając wszystkie możliwości tworzenia partyjnej prokuratury i partyjnej służby antykorupcyjnej - przypomniał Tusk.

- Może to jest staromodne i prezes Kaczyński ma diametralnie inne zdanie na ten temat, ale ja chcę, aby CBA i służby takie CBA były niezależne od tego, kto w danej chwili rządzi i żeby prokuratura była oddzielona od władzy politycznej - zadeklarował premier.

Donald Tusk wytknął, że pracownik Telewizji Republika postawił pytanie z tezą. - Z CBA jest ten problem - nie taki, jaki pan sugeruje, bo w tym jest coś bardzo nierzetelnego, muszę powiedzieć - nie że nie zajmowało się politykami PO czy opozycji, ale jest dokładnie odwrotnie. CBA pod rządami PiS nie zajmowało się kontrolą władzy, tylko zajmowało się opozycją. Pegasus jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, bo były też tradycyjne metody inwigilacji i podsłuchu. Nikt w Polsce nie chciałby likwidować CBA, gdyby CBA zajmowało się aferami z 8 lat rządów PiS, o których dziś jest tak głośno - ocenił.

- O aferach, o korupcji wiedziały już wszystkie wolne media, wiedziała Europa, opinia publiczna. Tylko dwie instytucje udawały, że tego nie widzą - CBA i tzw. Telewizja Publiczna z czasów PiS. Naszym zadaniem jest obudowa służby antykorupcyjnej, która ma ścigać przestępców. Niezależnie od tego, jaki los spotka CBA, my odbudujemy prawdziwą, rzetelną, nam patrzącą na ręce służbę antykorupcyjną - mówił Tusk.

Premier zwrócił się następnie do zadającego pytanie. - Mam nadzieję, że puścicie to w TV Republika. Słyszałem, ale pan zaprzeczy, mam nadzieję, że jak mówiłem m.in. o tym z mównicy sejmowej, o tym, jak wyglądała finansowa pazerność w mediach publicznych, przytaczałem fakty i nazwiska, to Republika przerwała transmisję i nie chciała, by widzowie usłyszeli fakty o ludziach, którzy podawali się za dziennikarzy - ocenił szef rządu. W odpowiedzi usłyszał od pracownika stacji, że konferencja zostanie wyemitowana.

Źródło: Radio ZET