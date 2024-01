TV Republika znowu nie udała się relacja na żywo. Widzowie zobaczyli całujące się kobiety

Po zmianach w TVP wiele dotychczasowych pracowników i "gwiazd" mediów rządowych trafiło do zaprzyjaźnionej z PiS Telewizji Republika. Na ekranie stacji możemy od pewnego czasu oglądać m.in. Michała Rachonia oraz Danutę Holecką, ale wiele wskazuje na to, że to nie koniec.

Redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz chwali się w mediach społecznościowych wysokimi wynikami oglądalności swojej telewizji, która stanęła w obronie zwolnionych pracowników TVP i codziennie relacjonuje protesty przeciwko zmianom, jakich dokonała koalicja rządząca.

Kolejna wpadka w Telewizji Republika. Widzowie zobaczyli pocałunek

Telewizja Republika nieustannie boryka się jednak z różnymi problemami natury technicznej dotyczącymi jakości transmisji i nadawanych programów. W ostatnich dniach nie ma także szczęścia do relacji na żywo, które są "trollowane" przez osoby, którym nie jest po drodze z prawicową stacją.

Podczas jednej z ostatnich relacji z protestu "obrońców TVP" z Placu Powstańców w Warszawie na ekranie Telewizji Republika mogliśmy zobaczyć całujące się młode kobiety. Pojawiły się one na drugim planie przeprowadzanego wywiadu na żywo. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że "Republika" to prawicowa telewizja, która sprzeciwia się osobom LGBT.

Sytuację czujnie obserwowały osoby stojące obok kamer "Republiki". W pewnej chwili próbowały one nawet zasłonić wspomniane kobiety, ale na niewiele się to zdało. Obraz szybko trafił do mediów społecznościowych.

Kilka dni temu miała miejsce inna sytuacja. Reporter Telewizji Republika przekonywał, że w proteście przeciw zmianom w mediach publicznych, który odbywał się przed budynkiem TVP przy pl. Powstańców Warszawy, biorą udział również młode osoby. Postanowił z nimi porozmawiać. Co usłyszał? - Przychodząc tu spotkałem wiele bardzo miłych, życzliwych osób. Jest mi bardzo przykro, do czego doprowadziła Telewizja Polska w ostatnich ośmiu latach, do jakiego podziału narodu doprowadziła - powiedział reporterowi młody chłopak wprawiając go w osłupienie.

"Bohaterem" telewizji stał się w ostatnich dniach także Jan Pietrzak, który podzielił się z widzami swoim skandalicznym poglądem na temat imigrantów. O zajęcie się sprawą poprosił prokuraturę minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że wszczęto postępowanie ws. słów Pietrzaka.

Źródło: Radio ZET