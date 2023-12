TVP Info zniknęło z anten w całej Polsce. Nie działa strona internetowa ani VOD TVP. Adrian Borecki nagle pojawił się w programie "Agrobiznes". Chwilę później został zdjęty z anteny.

TVP Info wyłączone. W TVP 1 nagle przerwano "Agrobiznes"

TVP Info przestało nadawać w środę kilkanaście minut po godz. 11. To efekt wcześniejszego odwołania przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP. Do godz. 12 na antenie TVP Info przekazywano obraz z TVP 1, jednak i to zmieniło się po godz. 12.

Politycy PiS we wtorkowy wieczór rozpoczęli "okupację" budynków TVP na ul. Woronicza i przy placu Powstańców Warszawy. Jarosław Kaczyński zarządził 10-osobowe warty. Parlamentarzyści twierdzą, że posłanka Joanna Borowiak została pobita przez niezidentyfikowanego mężczyznę, który ma być jednym z członków "samozwańczego kierownictwa telewizji", jak określają to członkowie PiS.

"Płk Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o siłowym przejęciu siedziby TVP INFO na placu Powstańców Warszawy 7" - napisał na Twitterze/X o ministrze kultury dotychczasowy kierownik TVP Info Samuel Pereira.

Po godz. 12 przez kilka minut na antenie TVP wyświetlano wideo z logotypem TVP 1. W końcu jednak pojawił się program "Agrobiznes". Wyemitowano pierwszy materiał, ale po nim na antenę nie wrócił wcześniejszy prowadzący. Pojawił się zaś pracownik TVP Adrian Borecki.

- Musimy przerwać "Agrobiznes". Rozpoczynamy specjalne wydanie "Wiadomości", "Wiadomości", które będą nadawać do samego końca. Dokładnie o godzinie 11:18 z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. "Wiadomości" miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12 - również nie rozpoczęły się normalnie. Tego jeszcze w polskiej historii nie było, zostały chyba przejęte polskie... - i tu sygnał znowu się urwał.

Na antenie TVP Info pojawiają się tylko zgodnie z siatką reklamową kolejne bloki promocyjne. O godz. 12:35 wyemitowano "Rok w ogrodzie EXTRA".

Źródło: Radio ZET/Twitter