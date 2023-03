TVP Info zlikwidowane? "Ta stacja w tej formie nie powinna istnieć". Ławy PiS niemal puste

Sejm zajmuje się w środę wieczorem projektem ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według uzasadnienia ma on na celu zniesienie opłaty abonamentowej oraz likwidację tworzonego oraz rozpowszechnianego przez Telewizję Publiczną programu informacyjno-publicystycznego TVP Info.

Pierwsze czytanie odbywa się w cieniu tragedii, która spotkała Magdalenę Filiks. Syn posłanki KO, 15-letni Mikołaj, popełnił samobójstwo, po tym, jak w mediach publicznych pojawiły się informacje, pozwalające zidentyfikować go jako ofiarę pedofila. Po jego śmierci TVP Info zaczęło oskarżać opozycje, zwłaszcza PO, o "odpowiedzialność za jego śmierć".

TVP Info zlikwidowane? Trzaskowski: w tej formie nie powinna istnieć

Na sprawozdawcę projektu został wybrany Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wielokrotnie wspominał o konieczności zlikwidowania TVP Info, które uznawane jest za tubę propagandową PiS i narzędzie ataku na polityczną opozycję. - Misją mediów publicznych powinno być mówienie prawdy - mówił. Zaraz po tym dodał, że "słowa mogą też kaleczyć, ranić. Mogą zabijać. Upartyjnione media publiczne stały się narzędziem prymitywnej walki politycznej służącej odczłowieczeniu wszystkich, którzy sprzeciwiają się władzy".

- W ostatnich latach do TVP przekazano już ponad 10 mld zł na tępą i szkodliwą propagandę. Stworzyliście karykaturę publicznego nadawcy. Ta maszyna hejtu jest świetnie naoliwiona. Wszystko sprofilowane pod kolejną nagonkę - przyznał. Zaznaczył, że mówi "w imieniu obywateli, którzy mają dość tej propagandy".

Stygmatyzujecie, wykluczacie, atakujecie. Często sprawiacie, że dyskusja o sprawach trudnych staje się jeszcze trudniejsza. [...] Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków z aktem oskarżenia TVP Info. Taka stacja w tej formie nie powinna istnieć Rafał Trzaskowski

Podkreślił jednak, że "w Polsce potrzebna jest prawdziwa telewizja publiczna". - Naszym zadaniem będzie zbudowanie nowej telewizji publicznej od podstaw. Naszym celem powinno być zbudowanie poważnej, rzetelnej telewizji wzorowanej na takich standardach jak BBC - oświadczył. - Przywróćmy telewizji publicznej godność i szacunek. Niech praca tam będzie zaszczytem, a nie powodem do wstydu. [...] Dosyć już podziałów w naszym społeczeństwie! - zakończył swoje wystąpienie.

"Po co to wszystko? Nie interesują was koszty i ofiary"

Po nim na mównicy sejmowej pojawił się wiceminister kultury Szymon Giżyński. Ostrzegał, że "uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych doprowadzi do całkowitego ograniczenia finansowania mediów publicznych". Skupił się na kwestii likwidacji abonamentu. strasząc brakiem pieniędzy na produkcję filmów i seriali, a także środków na prawa to transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych.

- Powstaje pytanie zasadnicze. Po co to wszystko? Racjonalna odpowiedź może wskazać na motywację ideologiczną - mówił. - Państwo nie musicie liczyć się ze skutkami. Nie interesują was koszty i ofiary, tylko burzenie zasad - dodał.

Suski: nie ma co takich wypocin popierać

Po nim rozpoczęła się dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał Marek Suski. Nazwał ten projekt "populizmem połączonym z rozpoczęciem kampanii wyborczej". - Jest też drugie dno. Chodzi o to, aby przy okazji powiedzieć, że zlikwidujecie kanał informacyjny. Rozpoczęła się kampania wyborcza, prawdopodobnie wewnętrzna kampania w PO, bo pan Rafał ukradł pomysł Donaldowi Tuskowi. Ostra gra młodego wilczka o wygryzienie swojego starszego kolegi - przekonywał poseł PiS.

To, co w tej chwili mówicie to jest atak na wolność słowa. Ta telewizja i radio publiczne są dziś jedynym przekaźnikiem prawdy i dlatego nie możecie tego znieść. Prawda w oczy kole i dlatego krzyczycie, jak ja występuję Marek Suski

Dalej Suski zaczął oskarżać opozycję o "sączenie jadu nienawiści, który nie daj Boże skończy się jakąś tragedią". Zgłosił również wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. - Polecam państwu jego poparcie, bo nie ma co takich wypocin popierać - podsumował.

Ławy PiS puste. "Wstydzicie się?"

Co ciekawe, jak wynika z postu opublikowanego na Twitterze przez posła KO Aleksandra Miszalskiego, na sali prawie w ogóle nie ma parlamentarzystów PiS. Wyjątkiem jest wspomniany wyżej Suski.

"W Sejmie obywatelski projekt ustawy likwidującej TVP info. Projekt przedstawia Rafał Trzaskowski. Ławy PiS puste. Taki szacunek mają politycy PiS do tysięcy Polaków, którzy podpisali projekt. Wstydzicie się bronić mediów partyjnych po tym, jak Wasi koledzy z TVP zaszczuli dziecko?" - napisał.

