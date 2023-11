TVP nie wpuści do budynku nowych władz? Pojawił się kuriozalny plan

TVP, Polskie Radio i pozostałe media kontrolowane przez Skarb Państwa czeka rewolucja. Politycy dotychczasowej opozycji demokratycznej (KO, Lewica, Trzecia Droga) zapowiadają, że nowy rząd szybko rozpocznie proces głębokich zmian w Telewizji Polskiej oraz pozostałych redakcjach publicznych. Od kilku tygodni TVP Info oraz politycy PiS nakręcają emocje wokół "bezprawnego przejęcia" i zarzucają przyszłej ekipie rządzącej atakowanie mediów kontrolowanych przez państwo.

Wirtualna Polska dotarła do pisma, które do redakcji TVP, Polskiego Radia i innych redakcji publicznych we wtorek wysłał szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrski. Ostrzegł w nim przed konsekwencjami zmian w kierownictwie tych mediów.

TVP "zbroi się" przed nowym rządem? Szef KRRiT apeluje o "wzmocnienie ochrony"

Świerski napisał: "Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi polityków niektórych partii politycznych dotyczące bezprawnego przejęcia mediów publicznych, uczulam państwa, żebyście zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i waszego majątku służącego do tworzenia i emisji programów".

W ocenie szefa KRRiT powinny zostać podjęte również specjalne środki bezpieczeństwa w siedzibach mediów publicznych. "Apeluję również o wzmocnienie ochrony budynków oraz dodatkową szczegółową kontrolę przybywających do Państwa gości i innych osób niebędących waszymi pracownikami" - dodał.

Wirtualna Polska ustaliła, że pismo z KRRiT zostało wysłane m.in. do prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza, prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej oraz prezesów wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych. Z kolei rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska komentowała, że "zagrożenia dla pracowników mediów publicznych szczegółowo określono w programie Koalicji Obywatelskiej".

Maciej Świrski, który kieruje KRRiT od września ubiegłego roku, podjął w ostatnich miesiącach wiele kontrowersyjnych decyzji. Wśród nich kary dla nadawców Radia ZET i Tok FM.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska