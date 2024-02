Tyle Misiewicz i Janniger zarobili bez wykształcenia i doświadczenia. MON pokazało dane

Antoni Macierewicz został ministrem obrony narodowej w listopadzie 2015 roku. Jeszcze w dniu zaprzysiężenia przez prezydenta Andrzeja Dudę w jego gabinecie politycznym pojawiło się dwóch młodych doradców - obaj bez wyższego wykształcenia i bez doświadczenia w dziedzinie obronności - 25-letni Bartłomiej Misiewicz i 20-letni Edmund Janniger. Wirtualna Polska skierowała do MON pytanie o szczegóły ich zatrudnienia. Padły konkretne kwoty.

Bartłomiej Misiewicz - ile zarobił w MON?

- Bartłomiej Misiewicz był zatrudniony w MON w okresie od 16 listopada 2015 roku do 13 kwietnia 2017 roku na stanowiskach: szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej oraz jako asystent polityczny w gabinecie politycznym ministra - wyjaśniła Wirtualnej Polsce Beata Kozerawska, naczelniczka Wydziału Informacji Publicznej i Danych Publicznych z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Misiewicz pełnił też w tamtym okresie funkcję rzecznika prasowego.

Jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 9 273,68 zł brutto do września 2016 roku i 12 001,24 zł brutto od października 2016 roku. Dla kontekstu przypominamy, że minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło 1850 zł.

To jednak nie koniec, bowiem Misiewicz otrzymywał też dodatkowe nagrody. - W 2015 roku w wysokości 10 tys. zł, w 2016 roku w wysokości 26 tys. zł, w 2017 roku w wysokości 7 tys. zł. Nagrody przyznawał ówczesny minister obrony narodowej - przekazało MON. Łącznie doradca Macierewicza otrzymał więc 43 tys. zł. Razem z wynagrodzeniem w gabinecie politycznym resortu zarobił ponad 180 tys. zł.

Przez krótki okres Bartłomiej Misiewicz zasiadał też w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a przez 3 dni był pełnomocnikiem zarządu w PGZ. W 2017 roku "Fakt" podał, że młody współpracownik Macierewicza miał podczas imprez w jednym z białostockich klubów stawiać kolejki wszystkim w barze, podrywać studentki i oferować pracę w MON. Misiewicz ponoć podjeżdżał do klubu służbowym autem z ochroną, co zostało zdementowane przez rzecznika MON.

Wirtualna Polska dowiedziała się, iż Misiewicz posiadał poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych, NATO, UE i ESA.

W jego obronie zawsze stawał Macierewicz, jednak w kwietniu 2017 roku Bartłomiej Misiewicz został zawieszony w prawach członka PiS przez Jarosława Kaczyńskiego. Dzień później odszedł z partii i z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Edmund Janniger również był pupilem Macierewicza

Z kolei Edmund Janniger zostawał został doradcą ministra, kiedy miał 20 lat. Wcześniej był asystentem Macierewicza, a następnie wiceszefem jego biura poselskiego i sztabu wyborczego PiS w okręgu, z którego do Sejmu startował Antoni Macierewicz.

- Edmund Janniger był zatrudniony jako doradca w gabinecie politycznym ministra od 16 listopada 2015 roku do 30 listopada 2015 roku jako asystent polityczny podsekretarza stanu od 1 grudnia 2016 roku do 20 listopada 2017 roku oraz w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku - przekazało Wirtualnej Polsce MON.

Na stanowisku doradcy w gabinecie politycznym zarabiał 3850,39 zł brutto, a jako asystent polityczny - 3170,00 zł brutto. W sumie młody mężczyzna zarobił w resorcie ok. 45 tys. zł. Janniger miał zajmować się m.in. organizacją wizyt zagranicznych naukowców światowej sławy,

W 2017 roku ówczesna opozycja złożyła w Sejmie projekt ustawy, która miałaby zapobiegać zatrudnianiu osób bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia na takich stanowiskach jak szef gabinetu politycznego. Projekt nazwano "Lex Misiewicz". Ostatecznie dokument przepadł w Sejmie.

