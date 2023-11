Tylko oni chcą rozmawiać z Morawieckim. Informator ujawnia, jaki interes ma Konfederacja

Konfederacja jako jedyne ugrupowanie wybiera się na rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim. Pomysł jest związany z pomocą polskim przewoźnikom. Chodzi też o obranie pragmatycznego rozwiązania, które nie ma jednak zwiastować koalicji z PiS.

Konfederacja przyjęła zaproszenie od Morawieckiego

Mateusz Morawiecki, cały czas wierząc w możliwość sformowania rządu, wezwał PSL, Lewicę i Konfederację do rozmów o tzw. Koalicji Polskich Spraw. Początkowo wszystkie ugrupowania odrzuciły zaproszenia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konfederaci uważają jednak, że Morawiecki jako premier nadal ma wpływ na decyzje w państwie. Narodowa frakcja postanowiła więc wykorzystać okazję, aby wywrzeć presję odnośnie do zajęcia się problemem protestujących przy granicy polskich przewoźników. - Ta sprawa zaważyła na tym, by podjąć decyzję o pójściu na rozmowy do premiera - stwierdziło źródło Wirtualnej Polski.

"Po rewolucji w regulacjach zafundowanej przez rząd i UE model ekonomiczny części polskich firm transportowych załamał się, grozi im utrata rynku i bankructwo. W tym samym czasie firmy przewozowe z Ukrainy przeżywają boom i notowane są rekordowe zakupy nowych ciężarówek, w tym część za gotówkę. Protestujący oczekują realnych zmian i mają mocne argumenty na rzecz swoich postulatów. Ich postulaty nie są zaporowe, sprowadzają się do powrotu do stanu sprzed wojny" - napisał na Twitterze/X Krzysztof Bosak, który spotkał się ze strajkującymi.

Mentzen nie chce się angażować

W czwartek okazało się, że Konfederaci wybierają się na rozmowę z premierem. - Idziemy tam rozwiązywać konkretny problem, a nie gadać o wyimaginowanej koalicji. Morawiecki jest przy ścianie, na czym możemy wyłącznie skorzystać i pomóc ludziom - przekazał informator Wirtualnej Polski. Zdaniem konfederatów korzyści będą obopólne: ich ugrupowanie będzie przedstawiane jako jedyne, które jest zdolne wymusić pewne rzeczy na premierze i działać na rzecz Polaków ponad podziałami, a szef rządu będzie mógł pokazać, że warto z nim rozmawiać, bo można dopiąć swego.

- Nie bez znaczenia jest także kontekst polityczny. Spotkanie Konfederacja wykorzystuje także do tego, by zyskać w oczach wyborców prawicy, w tym wyborców PiS. Przecież to wyborcy Kaczyńskiego są dziś najbardziej wkurzeni sytuacją przy wschodniej granicy. I Konfederacja chce po nich sięgnąć - oceniło źródło WP.

Na spotkanie mają się udać politycy z narodowej frakcji na czele z Krzysztofem Bosakiem. Sławomir Mentzen nie angażuje się w sprawę. - On jest odpowiedzialny za inny segment elektoratu. Nie musi przychodzić na spotkanie z Morawieckim, bo to nie jego agenda - przekazał informator. - Nie było tak, że się Krzysiek ze Sławkiem pokłócili, czy iść z Morawieckim na rozmowy, czy nie. To wszystko są decyzje taktyczne, pragmatyka, zero emocji - zapewnił.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska