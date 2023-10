Tylko tak PiS może przedłużyć rządy. Ekspert podaje kilka scenariuszy

Ostateczne wyniki late poll potwierdzają, że to partie opozycji demokratycznej będą najbliżej utworzenia nowego rządu. Z sondażu Ipsos wynika, że w nowym Sejmie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą mieć aż 249 posłów, co da tym ugrupowaniom większość. Na RadioZET.pl cały czas podajemy aktualne wyniki wyborów.

Jeśli PKW potwierdzi, że to opozycja uzyskała większość w nowym Sejmie, prędzej czy później stworzy ona nowy rząd. Nie musi to jednak nastąpić szybko, a zgodnie z możliwymi scenariuszami, PiS może rządzić jeszcze do grudnia.

Tylko tak PiS może przedłużyć rządy

Jak PiS zgodnie z prawem może przedłużyć swoje rządy? - Na pierwszym posiedzeniu Sejmu prezydent desygnuje nowego prezesa rady ministrów, czyli premiera nowego rządu. Ten desygnowany premier, według dotychczasowych zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, będzie z partii, która wygrała wybory, czyli z PiS. Zwyczaj jest jednak taki, że premierem zostaje kandydat z opcji politycznej mogącej stworzyć rząd - powiedział w rozmowie z WP prof. Mariusz Bidziński, konstytucjonalista z SWPS.

Jeżeli prezydent wskaże Mateusza Morawieckiego, to będzie miał on 14 dni na stworzenie Rady Ministrów (rządu) i uzyskanie w Sejmie wotum zaufania bezwzględną większością głosów (czyli więcej głosów za niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się).

Proces ten może trwać nawet do końca listopada, bo pierwsze posiedzenie Sejmu - zgodnie z prawem - może najpóźniej odbyć się 15 listopada. Jeżeli kandydat na premiera nie zbuduje większości sejmowej i nie uzyska wotum zaufania, wówczas to Sejm wybiera premiera oraz proponowaną przez niego Radę Ministrów.

PiS utrzyma władzę maksymalnie do grudnia

- Prezydent ma wtedy obowiązek powołać nowego szefa rządu – tłumaczył prof. Bidziński. - Mówi o tym artykuł 154 ustęp 3 Konstytucji RP. Jeżeli jednak Sejm nie zdoła powołać nowego premiera, inicjatywa ponownie trafia do prezydenta, który wskazuje swojego kandydata. - Jeśli i to się nie uda, będą przedterminowe wybory - wyjaśniał Bidziński.

- PiS może przeciągać wybór nowego premiera najdalej do połowy grudnia, ale moim zdaniem już w drugim trybie uda się powołać radę ministrów i tu zabawa się kończy [...] No, chyba że PKW ogłosi, że PiS zdobył 99 procent głosów. Ale wtedy przemówiłaby ulica i to by nie przeszło. Moim zdaniem PiS odda wkrótce władzę pokojowo - dodał konstytucjonalista.