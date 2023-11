"Tylko zemsta i odwet". Komentarz z PiS ws. umowy koalicyjnej opozycji

W piątek w południe doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołownię, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

Treść umowy koalicyjnej jest jawna i zawiera elementy programowe, które mają być realizowane przez przyszły rząd, m.in. te dotyczące bezpieczeństwa, praworządności, polityki społecznej czy praw kobiet. O komentarz został poproszony przez Polską Agencję Prasową rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Jak ocenił, "miała być szczegółowa umowa koalicyjna, a nie ma ani szczegółów, ani 100 konkretów". - Przy pełnym świetle kamer, na oczach milionów Polaków dokonuje się kolejne oszustwo Platformy, nie pierwszy raz - dodał.

- Miał być dobrowolny ZUS, kwota wolna podniesiona do 60 tys. zł od nowego roku, podwyżki dla budżetówki 20 proc., a dla nauczycieli 30 proc. od stycznia, likwidacja składki zdrowotnej i wiele innych - wyliczał Bochenek.

Jedyne, co jest konkretnie zapisane, to zemsta, odwet i rozliczenia po to, by przykryć brak realizacji programu wyborczego

- Rafał Bochenek, rzecznik PiS