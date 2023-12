Tym fragmentem exposé Tusk wywołał burzę. "Potężny zgrzyt", "bardzo zły pomysł"

Donald Tusk na początku swojego ponad dwugodzinnego exposé odczytał list pożegnalny Piotra Szczęsnego. Mężczyzna, określany w mediach jako Szary Człowiek, w swoim liście stwierdził, że sprzeciwia się rasizmowi i homofobii, a także “łamaniu zasad demokracji przez rząd PiS”. 19 października 2017 roku dokonał samospalenia na placu Defilad w Warszawie. - Napisał to człowiek, który był zupełnie sam tego dnia - powiedział premier. Ten fragment wystąpienia Tuska nie spodobał się nie tylko posłom PiS, ale także niektórym dziennikarzom i politykom innych partii.

“Odczytywanie listu samobójcy w trakcie exposé jest nieodpowiedzialne i społecznie szkodliwe. Tak samo jak podnoszenie samobójstwa do rangi bohaterskiego czynu” - napisał Mateusz Baczyński z portalu Goniec.pl.

"Pełna zgoda. Nie rozumiem tego ruchu i moim zdaniem to fatalny sposób na rozpoczęcie exposé, i to w tak ważnym momencie. I jak mają po tym zabrzmieć zapowiedzi reform w psychiatrii dziecięcej i pochylanie się nad problemami młodszego pokolenia, co?" - spytał Maciej Bąk z Radia ZET.

Tusk odczytał list pożegnalny Piotra Szczęsnego. Burza w sieci. "Szkodliwe"

Z kolei Jakub Niewiadomski z partii Razem stwierdził, że odebranie sobie życia nie powinno być publicznie normalizowaną formą politycznej manifestacji. “Użycie listu samobójcy w exposé, niezależnie od tego listu treści, to bardzo, bardzo zły pomysł” - ocenił.

"Mam potężny zgrzyt z odczytaniem przez Donalda Tuska w trakcie exposé manifestu Piotra Szczęsnego. Człowiek miał poważne problemy, popełnił samobójstwo. To zawsze wielka tragedia. Uważam, że nie należy tego - świadomie bądź nieświadomie - nobilitować czy wskazywać za przykład" - uważa Łukasz Rogojsz z Interii.

Donalda Tuska skrytykował również Mariusz Błaszczak z PiS. Wytknięto mu jednak, że w swoim wystąpieniu zrobił to, co chwilę wcześniej potępił, czyli również zacytował list samobójcy. “Żenujący hipokryta...” - nie krył oburzenia dziennikarz “Gazety Wyborczej” Bartosz Wieliński.

Justyna Suchecka z TVN24 przypomniała o efekcie Wertera, czyli samobójczego naśladownictwa. "Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123. *** Tak wczoraj jak i dziś - mam ochotę wykrzyczeć ten numer, gdy ktoś publicznie przywołuje tragiczną historię Piotra Szczęsnego" - napisała.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

Źródło: Radio ZET/Twitter