Biden zwrócił się bezpośrednio do Polaków. "Spójrzcie, co zrobiliście"

Przemówienie publiczne Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego było przedstawione jako najważniejsze wydarzenie drugiej jego wizyty w Polsce jako prezydenta USA. Jego mowę rozpoczęła piosenka "Freedom" wykonawcy Kygo.

- Witaj Polsko, nasz wspaniały sojuszniku. [...] Dziękuję, że przyjęliście mnie tutaj w Warszawie. Byłem tutaj rok temu, tu, na Zamku Królewskim w Warszawie. Było to kilka tygodni po tym, jak Putin rozpoczął swoją morderczą agresję na Ukrainę; największą wojnę lądową w Europie od czasu II wojny światowej - rozpoczął Biden. - Zasady, które były kamieniem węgielnym pokoju przez 75 lat - groziło im zawalenie. Rok temu świat stanął przed możliwością upadku Kijow - mówił.

Joe Biden w Warszawie. Specjalne przesłanie do Polaków

Jak dodał, po powrocie stamtąd może zapewnić, że "Kijów się trzyma, trzyma głowę wysoko, a przede wszystkim jest wolny". - Kiedy dokonał inwazji, była to próba dla Ukrainy, cały świat został poddany próbie - zaznaczył Biden.

Podczas przemówienia prezydent USA mówił o wsparciu przez kraje Zachodu zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. - USA zebrały światową koalicję ponad 50 narodów, aby dostarczyć kluczową broń i zaopatrzenie dla wykwalifikowanych ukraińskich wojowników na linii frontu - systemy obrony powietrznej, artylerię, amunicję, czołgi, pojazdy opancerzone - mówił Biden.

Jak podkreślił, państwa Unii Europejskiej "zwiększyły z bezprecedensowym zaangażowaniem swoje zaopatrzenia dla Ukrainy". - Nie tylko poprzez pomoc w zakresie bezpieczeństwa, nie tylko pomoc ekonomiczną, militarną i inne. Poświęćcie chwilę, odwróćcie się i spójrzcie na siebie nawzajem, na to, co zrobiliście do tej pory. Polska przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek inny naród. Wasza hojność i gotowość do otwarcia swoich serc i domów. To niezwykłe - stwierdził.

Prezydent USA dodał, że również Amerykanie są zjednoczeni. - W całym moim kraju, w dużych miastach i małych miasteczkach z amerykańskich domów powiewają ukraińskie flagi. Przez ostatni rok Demokraci i Republikanie w Kongresie zjednoczyli się w obronie wolności - to jest to, kim są Amerykanie i to jest to, co Amerykanie robią - oświadczył.

- Niech Bóg was błogosławi, niech Bóg chroni naszych żołnierzy i niech Bóg błogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich tych, którzy bronią wolności na całym świecie. Dziękuję, Polsko, za to wszystko, co robicie - zakończył swoje przemówienie prezydent USA.

RadioZET.pl/PAP - Mikołaj Małecki, Mateusz Mikowski, Daria Kania