Uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sejm zdecydował

Wcześniej wniosek negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych. Przepadł on również w głosowaniu na posiedzeniu Sejmu w czwartek - przeciwko wnioskowi o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu głosowało 238 posłów, w tym posłowie PiS, Kukiz'15, Polskich Spraw i niezrzeszeni (Zbigniew Ajchler, Łukasz Mejza i Bogusław Sonik) i 5 posłów z Konfederacji (5 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu).

Sejm nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu

Za zgodą na pociągnięcie Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej głosowało 192 posłów, w tym kluby KO i Lewicy, koła Polski 2050 i Lewicy Demokratycznej i 19 posłów Koalicji Polskiej (4 posłów KP wstrzymało się od głosu). Do zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności wymagana była większość bezwzględna 231 posłów.

Wniosek oskarżyciela prywatnego z dnia 26 kwietnia 2023 r., dotyczył wyrażenia przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas wystąpienia w Ełku w listopadzie ubiegłego roku prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o problemie alkoholizmu, zwłaszcza wśród młodych kobiet. - Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - zaznaczył.

Kaczyński podkreślił, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", ponieważ "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - ocenił prezes PiS.

Te słowa stały się podstawą oskarżenia aktywistki Dagmary Adamiak, która oskarżyła Kaczyńskiego o zniesławienie (art. 212 KK) w kwietniu tego roku. Jak oceniła, te słowa były poniżające dla niej i innych młodych kobiet w Polsce nieposiadających dzieci.

