Sejmowa komisja rozpatrywała w środę wniosek oskarżyciela prywatnego z dnia 26 kwietnia 2023 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. By prezes PiS stanął przed sądem konieczne jest wcześniejsze pozbawienie parlamentarzysty immunitetu.

Podczas wystąpienia w Ełku w listopadzie ub.r. prezes PiS mówił o problemie alkoholizmu, zwłaszcza wśród młodych kobiet. Kontrowersyjne słowa Kaczyńskiego o "dawaniu w szyję" przez kobiety odbiły się echem na całym świecie. - Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - zaznaczył.

Uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu. Komisja w Sejmie zdecydowała

Kaczyński podkreślił, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", ponieważ "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25 roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – mówił wówczas prezes PiS.

Te słowa stały się podstawą oskarżenia aktywistki Dagmary Adamiak, która oskarżyła Kaczyńskiego o zniesławienie (art. 212 Kodeksu karnego) w kwietniu tego roku. W środę kwestią zgody na podciągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności karnej w tej sprawie zajęła się sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Skarżąca podkreśliła na posiedzeniu komisji, że Kaczyński dopuścił się zniesławienia jej oraz innych młodych kobiet w Polsce, które nie mają dzieci. Oceniła, że te słowa były dla niej poniżające. - Mam nadzieję, że pan Jarosław Kaczyński, jak każdy człowiek, który tak się zachowuje, stanie po prostu przed sądem - powiedziała Adamiak. Jak mówiła, problemem z podejmowaniem decyzji o dziecku przez młody kobiety jest m.in. niewystarczająca liczba żłobków, przedszkoli, czy kwestie związana z opieką lekarską.

Jarosław Kaczyński nie był obecny na posiedzeniu komisji. Reprezentował go, jako obrońca, poseł PiS Bartosz Kownacki, który wniósł o oddalenie wniosku o uchylenie immunitetu. Zaznaczył, że gdyby Sejm zgadzał się na uchylanie immunitetu w tego typu sprawach, to posłowie "cały czas spotykaliby się z oskarżeniami prywatnymi osób, które są ich przeciwnikami". Jak ocenił Kownacki, wypowiedź Kaczyńskiego nie wypełnia znamion przestępstwa zniesławienia, gdyż jego wypowiedź miała "bardzo szeroki" charakter.

Posłanka KO Henryka Krzywonos-Strycharska oceniła, że słowa Kaczyńskiego "urągają kobietom". Jak dodała, kobiety nadużywające alkoholu mają często wiele dzieci, co stoi w sprzeczności ze słowami Kaczyńskiego.

Marek Suski (PiS) ocenił, że dyskusja o słowach prezesa PiS jest dyskusją polityczną. Jego zdaniem wypowiedź Kaczyńskiego miała charakter "żartobliwy", a prezes PiS "wyrażał troskę o kobiety i kwestie demograficzne". - Zarzucanie prezesowi Kaczyńskiemu, że nie dba o kobiety, jest nieprawdziwe i krzywdzące - stwierdził poseł.

Po debacie w komisji odbyło się głosowanie, które miało charakter niejawny. Jak poinformował potem przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS), komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Jarosława Kaczyńskiego. Wnioskiem zajmie się w czwartek Sejm.

RadioZET.pl/PAP - Mikołaj Małecki