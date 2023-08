Uderzenie w kandydata opozycji. "To następny strzał w kolano"

Bogusław Wołoszański wystartuje z Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Jego kandydaturę jako "jedynki" w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) przedstawił w trakcie środowej Rady Krajowej PO lider tej partii Donald Tusk.

Bogusław Wołoszański na listach KO. Dziennikarz wystartuje do Sejmu

Znany dziennikarz, popularyzator wiedzy o historii, autor kultowego programu "Sensacje XX wieku" będzie w swoim okręgu rywalizował m.in. z jednym z najważniejszych polityków PiS, czyli byłym szefem MON Antonim Macierewiczem.

Bogusław Wołoszański. Kim jest kandydat KO do Sejmu? Wykształcenie, TVP, "Sensacje XX wieku"

Zbiegło się z zastanawiającą decyzją ze strony TVP. Przychylna PiS telewizja wycofała z ramówki kanału TVP Historia na najbliższe odcinki "Sensacji XX wieku". Jest to o tyle ciekawe, że to właśnie na antenie telewizji publicznej przez lata emitowano program, który zyskał ogromną popularność.

Tego samego dnia "Wiadomości" TVP przedstawiły historyka jako "tajnego współpracownika SB" (w 2007 roku tłumaczył on, że w 1985 roku podpisał zobowiązanie do współpracy z Departamentem I MSW, co umożliwiło mu wyjazd do Londynu, gdzie realizował program „Sensacje XX Wieku" i gdzie był korespondentem stacji).

Karczewski: to następny strzał w kolano

Na komentarz wobec Wołoszańskiego pozwolił sobie również senator PiS Stanisław Karczewski. Za programy go cenię. Były bardzo interesujące. Jako młody człowiek z wielkim zainteresowaniem ich słuchałem - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Dodał, że gdy dowiedział się o współpracy dziennikarza z służbami PRL, "stracił do niego sympatię".

- W życiu bym na niego nie zagłosował i myślę, że wyborcy w Piotrkowie Trybunalskim wybiorą Antoniego Macierewicza, wieloletniego antykomunistę, człowieka wielkiej klasy o ugruntowanych i wiadomych poglądach - przekonywał polityk partii rządzącej. Jego zdaniem taki ruch personalny ze strony opozycji, to "następny strzał w kolano".

