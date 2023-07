Ujawniamy: Okienko transferowe Tuska i tajemnica miecza o. Rydzyka

Najwięcej oporów i dylematów ma Joanna Mucha, która na początku kadencji odeszła z PO i przystąpiła do Polski 2050. Popularna polityczka, która zapisała się w historii jako ministra sportu, według polityków Szymona Hołowni, "znajduje się pod presją i ma poważny dylemat".

Podobna sytuacja dotyczy posłanki Karoliny Pawliczak, byłej wiceprezydentki Kalisza, która już kiedyś dała się poznać z nielojalności podczas kariery samorządowej. Trzecia kandydatka - Hanna Gill-Piątek, najpierw z Lewicy przeszła do Hołowni, aby w czasie zabiegów o wspólną listę Polski 2050 z PO znów zostawić swoje ugrupowanie. Najmniej prawdopodobnym transferem, przynajmniej według zapewnień Lewicy i Joanny Scheuring Wielgus, jest odejście Katarzyny Kotuli, posłanki ze Szczecina.

Okienko transferowe Tuska

- Nie ma mowy, żeby Kotula odeszła, bo jest jedną z autorek programu Lewicy, a tylko my dajemy realną gwarancję, że postulaty m.in. dotyczące aborcji czy świeckiego państwa, będą zrealizowane - mówiła posłanka portalowi RadioZET.pl.

Z informacją o kuszeniu posłanki przez Donalda Tuska wiąże się szerszy plan lidera Platformy, który od 4 czerwca wyraźnie czuje wiatr w żaglach. W co wierzy były szef Rady Europejskiej? Tego dowiecie się w naszym podcaście.

W rozmowie Mariusza Gierszewskiego z Radosławem Grucą z RadioZET.pl nie zabraknie też informacji o zdementowanych plotkach dotyczących spotkania Sławomira Mentzena z premierem Mateuszem Morawieckim. Kto je rozpuszcza i jakie są powiązania między partią Nowa Nadzieja, wchodzącą w skład Konfederacji? Odpowiedź przynoszą najnowsze ustalenia dziennikarzy Radia ZET.

Na koniec kontrowersyjny prezent dla dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka, któremu Jacek Sasin przekazał unikatowy miecz z czasów piastowskich, za bagatela, ćwierć miliona złotych.

Tajemnica miecza o. Rydzyka

Według źródeł Mariusza Gierszewskiego plan był zupełnie inny, ale ktoś naraził na śmieszność szefa MAP. Trwa więc nerwowe poszukiwanie winnych. Minister Sasin, tłumacząc się z drogiego prezentu dla kontrowersyjnego redemptorysty, stwierdził, że spółki skarbu państwa mają tak spektakularne wyniki, że stać je nawet na takie wydatki. Wobec powyższego, nasi prowadzący ustalili, w co innego można by zainwestować tak wielkie pieniądze.

Jak mogą zobaczyć nasi widzowie i widzki, w czasie, gdy pieniędzy rzekomo wystarcza na wszystko, w stolicy odpada elewacja z budynku, w którym mieszkają policjanci. Mimo wielokrotnie ponawianych próśb budynek od lat nie doczekał się remontu. Mamy nadzieję, że przynajmniej mundurowym państwo, rządzone od 8 lat przez Zjednoczoną Prawicę, zapewni godne warunki.

Jakby mało było o kościelnych dobrach, wracamy do przykrej sprawy dotyczącej Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca, prowadzonego przez popularnego w Trójmieście księdza Grzegorza Milocha. Wszczęcie postępowania przez prokuraturę, która skądinąd, wyjątkowo wstrzemięźliwie bada nieprawidłowości w działaniu jakichkolwiek duchownych, budzi wiele pytań. Redakcja RadioZET.pl czeka na stanowisko władz Stowarzyszenia i będzie kontynuować temat. Tym bardziej że śledczy nie kwapią się do czynności w samej siedzibie organizacji księdza. Czy to działanie zgodne ze sztuką i czy wobec nieprawidłowości można pozwolić, by ewentualni sprawcy porządkowali sprawy, zanim prokuratura zdecyduje w końcu o zbieraniu informacji?

RadioZET.pl