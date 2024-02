Ujawniono listę gości Obajtka. Oni najczęściej odwiedzali prezesa Orlenu

Rekordzistą na liście był Paweł Malinowski, prezes deweloperskiej spółki Profbud, który miał odwiedzić Daniela Obajtka ponad 100 razy. To od niego szef Orlenu i członek zarządu Adam Burak kupili apartamenty na luksusowym osiedlu na warszawskich Bielanach. Obajtek zamiast 12,5 tys. zł za metr miał zapłacić tylko 6,9 tys. zł.

Lista gości Orlenu. Oni najczęściej odwiedzali Obajtka i Buraka

Onet zapytał biuro prasowe Orlenu o cel częstych wizyt Malinowskiego. "Nie potwierdzamy wiarygodności danych, na które się Pan powołuje. Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z rozporządzenia RODO nie odnosimy się również do pytań dotyczących konkretnych osób" - odpisano.

W siedzibie koncernu regularnie pojawiali się również pracownicy mediów, przede wszystkim z redakcji jawnie wspierających PiS. Na wyróżnienie zasługuje tu Piotr Nisztor z "Gazety Polskiej" i jego 72 wizyty.

15 razy w Orlenie gościli Jacek i Michał Karnowscy z tygodnika "Sieci", zaś 14 razy - Tomasz Sakiewicz, właściciel Telewizji Republika. Tylko w 2021 roku spółka wykupiła w gazecie Karnowskich reklamy o wartości 7,4 mln zł, a w "Gazecie Polskiej" - 4 mln zł. W tym samym roku "Sieci" nagrodziły Daniela Obajtka tytułem "Człowieka wolności" za "wzmacnianie polskiej własności w gospodarce" i zakup Polska Press.

Co ciekawe, 9 razy gościem Orlenu był Krzysztof Stanowski, ówcześnie związany z Kanałem Sportowym, obecnie z Kanałem Zero. Jego Grupa Weszło współpracowała z koncernem przy stworzeniu serwisu KierunekTokio.pl, w którym opisywano przygotowania Polaków do Igrzysk Olimpijskich w Japonii w 2021 roku. Trzy razy Orlen odwiedzili Magdalena Ogórek, która ówcześnie była gwiazdą TVP, i Sławomir Jastrzębowski z Salon24.pl.

42 razy był widziany w Orlenie Robert Pietryszyn, partner w agencji R4S byłego rzecznika PiS i lobbysty Adama Hofmana. Na liście gości 4 razy pojawiła się też żona polityka partii Jarosława Kaczyńskiego, Joanna. Przekonuje jednak, że nie reprezentowała interesów swojego męża i nigdy nie miała i nie ma żadnych związków z prowadzonymi przez niego firmami.

