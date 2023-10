Ujawniono szczegóły debaty w TVP. "To będzie rzeźnia"

Wybory parlamentarne 2023 mogą przerwać okres 8-letnich rządów Zjednoczonej Prawicy, na co wskazują sondaże. Ostatnie dni kampanii przed 15 października wypełnią spotkania z wyborcami i debaty w mediach. Telewizyjne starcie komitetów planuje również TVP.

Debata wyborcza na antenie Telewizji Polskiej zaplanowana jest na 9 października o godz. 18:30. Według Onetu czas nie jest przypadkowy i może być zagrywką na korzyść PiS. "To oznacza, że program obejrzy mniej widzów, niż gdyby został on wyemitowany o późniejszej porze. Na dodatek debata zakończy się tuż przed «Wiadomościami», które z pewnością od razu zgodnie z linią PiS omówią dyskusję przedstawicieli partii" - zaznaczył portal.

Debata wyborcza w TVP. Kiedy i kto weźmie w niej udział?

Debata, którą zaplanowano w studiu przy Wale Miedzeszyńskim, będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Poprowadzą ją Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz. Ten wybór władz Telewizji Polskiej również nie jest przypadkowy.

Rachoń to jedna z gwiazd TVP podczas rządu PiS, który od lat na antenie broni wszystkich posunięć partii rządzącej i zaciekle atakuje opozycje. Jest między innymi współautorem serialu dokumentalnego "Reset", który ma pokazywać rzekomy sojusz Donalda Tuska z Rosją Władimira Putina w okresie 2007-2015. Z kolei Anna Bogusiewicz przez ostatnie lata była prezenterką TVP Info, a we wrześniu dołączyła do zespołu prowadzących "Wiadomości" (po odsunięciu Michała Adamczyka, który ponad 20 lat temu został skazany za pobicie kochanki).

Biuro prasowe TVP poinformowało, że zaproszenie na debatę dostały wszystkie komitety ogólnopolskie: PiS, KO, Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. W debacie padnie sześć pytań, na które komitety będą miały minutę na odpowiedź. Według "Wyborczej" na razie udział w programie potwierdziła Konfederacja, którą będzie reprezentował Krzysztof Bosak.

"W Trzeciej Drodze dyskutują, czy do TVP wysłać któregoś z ludowców, czy polityka od Szymona Hołowni. Lewicę będzie reprezentować kobieta. Decyzji nie podjęli jeszcze w PO" - dodała "GW". Z kolei według Onetu PiS może reprezentować Elżbieta Witek.

Czy w studiu TVP pojawi się Donald Tusk? - Nie będziemy zbyt szybko ujawniać nazwiska osoby, która będzie nas reprezentować. PiS tylko na to czeka. A nie mamy wątpliwości, że Nowogrodzka będzie uzależniać od nas wybór polityka, którego wyśle - powiedział Onetowi rozmówca ze sztabu KO. Inny sztabowiec dodał: - To będzie rzeźnia, wiemy o tym.