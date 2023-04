Choć trudno wyrokować, jak potoczą się zaplanowane na jesień wybory parlamentarne, to ostatnie sondaże wydają się niebezpieczne dla większości chcącej współpracować opozycji. Według tzw. sondażu obywatelskiego KO, Lewica, Polska 2050 i PSL uzyskałyby sejmową większość tylko, gdyby startowały w ramach jednej listy.

Z kolei z badania Ipsos dla Oko.Press i TOK FM wynika, że przewagę w niższej izbie parlamentu mogłaby mieć potencjalna koalicja PiS i Konfederacji. I choć ten sojusz wydaje się wciąż dość abstrakcyjny - o czym mówił w podcaście "Machina Władzy" politolog prof. Rafał Chwedoruk - a politycy obydwu formacji konsekwentnie zaprzeczają planom jakiejkolwiek współpracy, to jednak nie można jej całkowicie wykluczyć.

Konfederacja wejdzie w sojusz z PiS? "To osłabi ich wiarygodność"

O komentarz poproszony został również gość najnowszego odcinka podcastu "Machina Władzy" Kazimierz Michał Ujazdowski, który "ze spokojem" przyjmuje ostatnie sondaże. - Jak pisał Herbert, bodajże w Raporcie z oblężonego miasta: "nic nowego, zwykła zmiana nastrojów". Po prostu trzeba pracować. Opozycja wciąż ma szansę wygrać i uwolnić kraj od tych toksycznych, szkodliwych rządów. Potrzebna jest odporność na ten stan niepewności, bo przecież nastroje społeczne nieraz się mogą jeszcze zmienić - mówił.

Zdaniem senatora Koalicji Polskiej i byłego eurodeputowanego oraz ministra kultury "jeśli młode kierownictwo Konfederacji patrzy w przyszłość, to nie zawrze koalicji z PiS". - To osłabi ich wiarygodność, poza tym partia rządząca użyje wszelkich, także pozaprawnych sposobów, żeby rozbić to ugrupowanie - przekonywał. Podkreślał, że "pękły wszelkie granice", a "PiS jest zdolne do wszystkiego".

Także do używania policji w rywalizacji politycznej. Konfederacja na pewno będzie się chciała przed tym uchronić. Jeśli liczy na to, że to ona będzie prawicą, to nie zawrze tego sojuszu Kazimierz Michał Ujazdowski

- Jarosław Kaczyński i jego współpracownicy robią wszystko, żeby nikt nie miał do nich zaufania. [...] Dlatego ewentualne wejście Konfederacji do takiego rządu oznacza unicestwienie ich wiarygodności i podmiotowości - powiedział.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z KAZIMIERZEM M. UJAZDOWSKIM

Odniósł się również do rzadziej występujących pogłosek o możliwości współpracy ze skrajnie prawicową formacją ze strony reszty opozycji. - Nie ma takiego nastawienia, różnice są potężne. Ale z Konfederacją trzeba rywalizować godnie, w sposób cywilizowany - stwierdził.

Ujazdowski nie rezygnuje z Senatu. Ten sam okręg? "Proszę pytać innych"

Ujazdowski zaznaczył, że choć nie uczestniczy w rozmowach między kierownictwem PSL a Polską 2050, to zapewnił, że wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszony wspólny komitet wyborczy partii, na których czele stoją Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. - Uważam, że to przesądzone. Termin ogłoszenia leży zaś w gestii liderów - dodał. Potwierdził też, że odnowiony zostanie tzw. pakt senacki, czyli porozumie opozycji demokratycznej ws. wspierania we wszystkich okręgach jednego kandydata.

fot. Kazimierz M. Ujazdowski (z prawej) podczas konferencji prasowej w Sejmie z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Jacek Domiński/REPORTER

Czy w takim razie on sam wystartuje do Senatu? - Tak, zakładam kontynuację tej pracy, którą wykonuję. Uważam, że zrobiłem sporo w sferze ustrojowej i nie tylko, broniąc przed destrukcją wymiar sprawiedliwości i sądownictwo - argumentował. Czy będzie to ten sam okręg, obejmujący cztery dzielnice Warszawy i ten, w którym głosują Polacy za granicą? - O to już proszę pytać liderów. Przypomnę tylko, że 4 lata temu zdobyłem 59 proc. głosów, a wiele osób było zdania, że sobie nie poradzę - tłumaczył.

Ujazdowski krytykuje Glińskiego: "Co po nim zostało?"

Ujazdowski został również zapytany o ocenę działalności Piotra Glińskiego. Jako były minister kultury surowo zrecenzował wicepremiera, który tym resortem kieruje od 2015 roku. - Gdy sam byłem ministrem, starałem się wcielić w życie maksymę Jacka Kuronia: "nie palcie komitetów, zakładajcie własne". Moja filozofia była taka: respektujemy pluralizm w sferze kultury, wszystkie wartościowe - zachowawcze czy lewicowe - powinny być zachowane, a jednocześnie budujemy własne instytucje - wyliczał.

Wśród swoich zasług wymienił m.in. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku czy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu (dokumentujące losy mieszkańców Dolnego Śląska od przyjazdu z Kresów po "Solidarność"). - A co zostało póki co po ministrze Glińskim? Dużo przykrych słów wobec przeciwników i nic konkretnego. Intensyfikacja wolny kulturowej i żadnych efektów - przekonywał senator.

Przytoczył też raport NIK, z którego wynika, że nie rozpoczęto nawet prac na wystawą stałą w przygotowywanym do otwarcia w tym roku Muzeum Historii Polski. - To sztandarowa inwestycja. Wiem, że za rządów PO nie szło to tak, jak powinno, ale od ponad 7 lat rządzi PiS i niewiele się ruszyło do przodu. Najpierw miała być otwarta w 2018 roku, teraz, że w 2023 - stwierdził. Określił ew. otwarcie obiektu bez ekspozycji stałej jako "wprowadzenie opinii publicznej w błąd".

Zwrócił uwagę, że w polityce kulturalnej PiS nie ma ciągłości, gdyż w jego opinii PiS uważa, że "po chrzcie Polski zdobycie przez nich władzy jest najważniejszym wydarzeniem w historii państwa". - Oni nie są nastawieni na promieniowanie polskiej kultury na zewnątrz, tylko by udowadniać własną wyższość i dzielić Polaków na lepszych i gorszych. Skutki są opłakane - dodał.

"Kaczyński zrobił z PiS populistyczną formację eskalująca konflikty"

Na koniec Ujazdowski przyznał, że jest mu przykro, gdy patrzy na to, co stało się z partią, którą przez lata współtworzył. - PiS przez lata absolutnie mieściło się w nurcie, którym nazwalibyśmy europejską centroprawicą. Co więcej, prawica w Polsce była przecież proeuropejska, cywilizowana, pożyteczna i prosamorządowa. Reformy AWS z końca lat 90. dały nam duży potencjał w momencie wchodzenia do UE - zauważył.

Jarosław Kaczyński postanowił zrobić z tego populistyczną, centralistyczną, eskalującą konflikty formację polityczną. To nie może być tak, że ludzie o poglądach tradycyjnych, prawicowych i chadeckich mają się z tym pogodzić. Tacy ludzie są w Polsce i nie chcą być reprezentowani przez PiS. [...] Nie możemy zgodzić się na to, by takie wartości jak wspólnota, patriotyzm, racja stanu zostały zniszczone i wynaturzone przez partię centralistycznego populizmu, jaką jest PiS Kazimierz Michał Ujazdowski

Czy zdaniem Ujazdowskiego PiS będzie się dalej radykalizował? - Dziś to oczywiście zależy od Kaczyńskiego. Ale on uruchomił taki zestaw emocji, że trudno mu będzie zawrócić na drogę polityki racjonalnej. Czy pójdzie jeszcze dalej? To pytanie o jego stan ducha, nie potrafię na nie odpowiedzieć - podsumował gość podcastu.

RadioZET.pl