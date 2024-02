Ukraina odpowiada Dudzie ws. Krymu. Słowa prezydenta wywołały burzę

Andrzej Duda zapytany w piątek w rozmowie z Kanałem Zero, czy Ukraina odzyska Krym odpowiedział, że nie wie. Dodał, że ten półwysep jest "szczególny również ze względów historycznych". – Ponieważ w istocie jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji – dodał.

Ambasador Zwarycz o słowach Dudy: Krym to Ukraina

W sobotę ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz na portalu społecznościowym X odniósł się do tej wypowiedzi słowami: "Krym to Ukraina: jest i pozostanie". Dodał, że podstawą jest prawo międzynarodowe.

"Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem" – zaznaczył.

"Krym jest ukraiński. Ani słowa więcej w tej sprawie uczciwy polityk nie może powiedzieć" – napisał w X pełnomocnik polskiego rządu ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. "A swoją drogą niech może ktoś panu prezydentowi zrobi wykład z historii Imperium Rosyjskiego i szybko zrozumie, że Krym Rosjanie zajęli w tych samych czasach co przykładowo Białystok, a niewiele przed Warszawą" – dodał.

Krym to półwysep pomiędzy częścią północną Morza Czarnego a częścią zachodnią Morza Azowskiego. Według prawa międzynarodowego należy on do Ukrainy. W 2014 roku w wyniku zbrojnej napaści Federacja Rosyjska zajęła Krym, utworzyła Autonomiczną Republikę Krymu, a następnie w wyniku kontrowersyjnego referendum nielegalnie przyłączyła go do swojego terytorium.

Źródło: Radio ZET