Umowa koalicyjna i podział stanowisk. Hołownia ujawnia: "Prezydent nam zrobił prezent"

Szymon Hołownia zdradził w TVN24, że jest już "draft tekstu". Umowa koalicyjna liczy co najmniej kilkanaście punktów, posiada protokół rozbieżności i powinna zostać opublikowana przed pierwszym posiedzeniem Sejmu.

Umowa koalicyjna. Szymon Hołownia podaje możliwy termin

- To zajmie pewnie jeszcze parę dni. […] Będziemy gotowi przed pierwszym posiedzeniem Sejmu – powiedział lider Polski 2050. - Jesteśmy blisko końca, dobrego finału. Jeśli będziemy potrzebowali jeszcze dwóch lub trzech dni, to ja na pewno nie będę przeciwko temu oponował. […] W przyszłym tygodniu to musi być – dodał w programie "Jeden na jeden".

Hołownia przyznał, że to "prezydent dał Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze i Lewicy sporo czasu". - Nawet chyba nie wiedział, że zrobił nam taki prezent. Dostaliśmy czas, by stworzyć wszystko szczegółowo, wycyzelować - kontynuował.

Co z marszałkiem Sejmu i szefem MON?

Zapytany o jego kandydaturę na stanowisko marszałka Sejmu powiedział, że "ona jest na stole". - Przyznaję i mówię to otwarcie - dodał. Zaznaczył, że ewentualna rotacyjność na tym stanowisku powinna być uregulowana systemowo.

Jeden z liderów Trzeciej Drogi podkreślił także, że chciałby, aby Sejm za jego ewentualnej kadencji jako marszałka był bardziej otwarty, a nie był „twierdzą władzy”. Podkreślił, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie rotacyjności na stanowisku marszałka Sejmu. Stwierdził też, że przed wprowadzeniem podobnej regulacji należy utworzyć wokół niej odpowiedni system, aby nie osłabiać funkcji marszałka Sejmu.

Dodał, że jeżeli rotacyjność na stanowisku marszałka Sejmu byłaby uregulowana systemowo, to możemy się nad tym zastanawiać. - Co do zasady, to nie jest dobry pomysł, dlatego że osłabia tę osobę, która pełni tę funkcję – stwierdził. Hołownia przyznał, że rotacja może dotyczyć także stanowisk w rządzie, ale nie powinna ona dotyczyć stanowiska premiera.

Hołownia zapytany, czy lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz byłby dobrym ministrem obrony narodowej, odpowiedział: - Uważam, że świetnym. Uważam, że będzie bardzo dobrym, spokojnym, mądrym, wyważonym, takim, jak trzeba na ten czas. W dodatku zrobi jeszcze jedną ważną rzecz. Przywróci szacunek żołnierzom.

Podkreślił jednak, że nie ma jeszcze decyzji, czy szef PSL obejmie takie stanowisko.

Źródło: Radio ZET/PAP/TVN24