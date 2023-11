Umowa koalicyjna podpisana. Opozycja gotowa do przejęcia władzy w Polsce

Umowa koalicyjna podpisana. W piątek w Senacie parafowali ją liderzy ugrupowań opozycyjnych, które chcą stworzyć przyszły rząd. Podpis po dokumentem złożyli: szef PO Donald Tusk, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dwaj przewodniczący Nowej Lewicy - Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty.

- Umowa koalicyjna będzie zbiorem drogowskazów dla naszej ekipy. Bardzo nam zależało na tym, żeby Polki i Polacy zobaczyli, że wszystko idzie w dobrą stronę. Jesteśmy gotowi do wzięcia odpowiedzialności za ojczyznę - powiedział Tusk. Podziękował również partnerom koalicyjnym.

Umowa koalicyjna podpisana. Liderzy opozycji w Sejmie

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli sił opozycyjnych umowa koalicyjna ma zawierać ok. 20 punktów programowych. Jej treść ma być jawna i zawierać najważniejsze elementy programowe oraz postulaty, które jej sygnatariusze zobowiązują się zrealizować w ramach wspólnego rządu.

Cała czwórka zapewnia, że chce stworzyć wspólny rząd koalicyjny. Na razie jednak opozycja demokratyczna musi poczekać, ponieważ we pierwszej kolejności prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. PiS będzie miało w nowej kadencji zaledwie 194 posłów, więc w praktyce nie ma szans na utrzymanie władzy.

Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji zaplanowane jest na poniedziałek 13 listopada. Obrady poprowadzi marszałek-senior. Będzie nim wyznaczony do tej roli przez prezydenta poseł PSL Marek Sawicki. W przeszłości dwukrotnie pełnił funkcję ministra rolnictwa, obecnie zasiada w Sejmie nieprzerwanie od 1993 roku, dzięki czemu legitymuje się najdłuższym stażem ze wszystkich posłów.

Rząd Donalda Tuska. Czy i kiedy powstanie?

Morawiecki ma na sformowanie rządu 14 dni od startu posiedzenia Sejmu, czyli właśnie od 13 listopada. Jeśli mu się nie uda, wówczas szansę na sformowanie swojego gabinetu będzie miał kandydat wskazany przez większość sejmową.

Będzie nim popierany przez opozycję Donald Tusk. On również będzie miał 14 dni, liczone od końca listopada, potem skład Rady Ministrów będzie musiał zostać zaprzysiężony przez prezydenta oraz uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Oznacza to, że realny termin na powołanie rządu Tuska to połowa grudnia.

Kto będzie marszałkiem Sejmu?

Kto będzie marszałkiem Sejmu? Wiadomo, że ktoś z nowo tworzonej koalicji. Najprawdopodobniej 13 listopada fotel ten otrzyma w drodze głosowania Szymon Hołownia. Spekuluje się jednak, że funkcja ta będzie miała charakter rotacyjny, a przewodniczącego Polski 2050 zastąpi Włodzimierz Czarzasty.

Źródło: Radio ZET