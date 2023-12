Za wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego głosowało 190 posłów, przeciw było 266, nikt się nie wstrzymał. Tym samym dwutygodniowy gabinet nie uzyskał poparcia sejmowej większości.

Exposé i brak wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki wygłosił exposé w Sejmie w poniedziałek przed południem. Polityk PiS podkreślał, że staje przed parlamentarzystami z poczuciem dumy i odpowiedzialności, "z podniesionym czołem". Zwracał uwagę na wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych, w których na tę partię głos oddało 7,5 mln Polaków. – Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, to ona wybiera nas – oświadczył premier. Mówił też o przyszłych wyzwaniach, potrzebach i apelował o zakończenie "wojny polsko-polskiej".

Później na Facebooku napisał: "Jakim państwem powinna być Polska? Kim chcemy być w przyszłości? Podmiotem czy przedmiotem historii? Jak dostosować się do radykalnie zmieniającego się świata, wstrząsów geopolitycznych, przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych? Jak ochronić polskie rodziny i zbudować bezpieczną przyszłość dla naszych dzieci? Jak powinna wyglądać rola Polski w świecie i Unii Europejskiej? Jak wykorzystać kulturę i rewolucję cyfrową, by zwiększyć nasz potencjał jako państwa? O tym wszystkim mówiłem podczas dzisiejszego exposé w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej".

Według premiera nie ma sensu pisać o wszystkich wielkich planach, wizjach i projektach, które jego rząd i Prawo i Sprawiedliwość, sfinalizowały przez osiem ostatnich lat dla Polski. "Jedno jest pewne - nasze dzieło nie zostało zakończone. Wręcz przeciwnie - na kolejne lata mamy wielkie, ambitne plany dla Polski! I będziemy robić wszystko, by je zrealizować!" – czytamy.

"Wzywam do tego nas wszystkich. Siebie i Was. Polityków, dziennikarzy, posłanki i posłów, byłych i przyszłych ministrów, komentujących i internautów. Skończmy z tą wojną! Zasługujemy na więcej! Wybierzmy dialog, szukajmy tego, co nas łączy. Tylko odrzucając skrajny konflikt możemy przetrzeć nowe ścieżki rozwoju!" – podkreślił Morawiecki. "Dziękując za zaszczyt bycia Waszym premierem przez ostatnie 6 lat obiecuję, że będę nadal pracował, by z naszych wspólnych ambicji, współpracy i marzeń powstała najlepsza Polska. Polska, na którą zasługują kolejne pokolenia i z której będziemy dumni!" – podsumował.

Drugi krok konstytucyjny, czyli jak powstanie rząd Tuska

Drugi krok konstytucyjny to procedura, która następuje, gdy rząd nie uzyskał wotum zaufania lub nie został powołany i to Sejm, a nie prezydent, wskazuje nowego premiera. Potrzeba do tego bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Sejmu w poniedziałek po godzinie 16:30 posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się dyskusja, a o godzinie 18:45 - głosowanie nad kandydaturą Donalda Tuska. We wtorek 12 grudnia o godzinie 10:00 lider PO przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie nad wotum zaufania odbędzie się około godziny 16.

