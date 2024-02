Ursula von der Leyen przyleci do Polski w piątek, 23 lutego - potwierdził rzecznik KE Eric Mamer. Dodał, że po rozmowach Tusk, von der Leyen i De Croo spotkają się z mediami. Mamer nie ujawnił, co będzie tematem rozmów.

Część polskich mediów powiadomiła wcześniej, że są plany, by po wizycie w Polsce szefowa KE odwiedziła również Kijów w związku z drugą rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę. KE nie potwierdza tych doniesień.

Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce

Przed oficjalnym ogłoszeniem wizyty wiceszef MSZ Andrzej Szejna wspomniał, że "przywiązuje do niej ogromną wagę". - Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że w czasach nowoczesnych technologii są bieżące kontakty. [...] Tego typu wizyty raczej służą ogłoszeniu czegoś ważnego opinii publicznej - powiedział.

Pytany o to, czy to może być dobry moment na ogłoszenie wypłaty pierwszej transzy z KPO odpowiedział, że nie może zdradzać szczegółów, ponieważ "informacje posiada premier Donald Tusk i to on będzie informował opinię publiczną". Dodał, że w jego ocenie starania polskiego rządu w kierunku wypełnienia kamieni milowych i plan zmian ustawodawczych w kierunku naprawy praworządności może być zauważony przez KE.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova poinformowała we wtorek dziennikarzy w Brukseli, że plan przedstawiony przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych spotkał się z pozytywną reakcją państw członkowskich. Podkreśliła, że plan, który ma odbudować praworządność w Polsce, jest realistyczny.

Źródło: Radio ZET/Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)