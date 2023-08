USA popierają tezę o zamachu w Smoleńsku? Wypowiedź Marka Suskiego to manipulacja

Marek Suski w programie Gość Radia ZET odniósł się do katastrofy smoleńskiej, którą omówiono w serialu "Reset". 24 lipca w TVP Info wyemitowano ostatni odcinek pierwszego sezonu tej kontrowersyjnej produkcji. Według autorów serial przedstawia tytułowy reset w stosunkach polsko-rosyjskich za rządów Donalda Tuska.

Serial został skrytykowany przez opozycję. Jednym z zarzutów wobec autorów jest preparowanie dowodów. Zarzut ten wysnuł poseł Lewicy Tomasz Trela w czasie porannej rozmowy w Radiu ZET. Politycy obozu rządzącego nie pozostają dłużni. Wspomniany Marek Suski również na antenie Radia ZET zarzucił Donaldowi Tuskowi współdziałanie z Władimirem Putinem przy katastrofie smoleńskiej.

Suski o "zamachu" w Smoleńsku. USA popierają tę tezę?

Na poparcie tezy o zamachu w Smoleńsku Marek Suski stwierdził, że stanowisko to potwierdza amerykańska administracja. Doprecyzował, że jeden z urzędników mówił o zamachu.

Zapytany o imię tego polityka, nie był w stanie odpowiedzieć i tłumaczył, że nie pamięta, jak nazywa się ten przedstawiciel. Podobny przykład powoływania się przez polityków obozu rządzącego na zagraniczną opinię w sprawie Smoleńska, opisywaliśmy w analizie wypowiedzi Antoniego Macierewicza.

Jak się okazało, przedstawicielem amerykańskiej administracji, wspomnianym przez Marka Suskiego, jest najprawdopodobniej Christopher Charles Miller. Na stronie rządowej USA możemy przeczytać, że pełnił on funkcję sekretarza obrony od 9 listopada 2020 roku do 20 stycznia 2021 roku, czyli nieco ponad 2 miesiące. Koniec jego kadencji związany był ze zmianą prezydenta z Donalda Trumpa na Joe Bidena.

Pod koniec swojego urzędowania „zasłynął” opieszałością podczas ataku na Kapitol. Został publicznie oskarżony o działanie na korzyść byłego prezydenta Donalda Trumpa i o brak zdecydowanych działań w sprawie stłumienia zamieszek.

Christopher C. Miller popiera tezę o zamachu

Swoje zdanie na ten temat były urzędnik przedstawił krótko po 12 rocznicy katastrofy smoleńskiej w wywiadzie dla Radia WNET. Krytykował on w nim politykę Zachodu w stosunku do Rosji i zachęcał Zachód do pomocy Ukrainie.

W trakcie wywiadu były sekretarz obrony nie powiedział wprost o zamachu, jednak przyznał, że: „Miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz członków towarzyszącej mu delegacji, którzy zostali brutalnie zamordowani przez Putina 12 lat temu”.

Należy tutaj podkreślić, że w momencie udzielania wywiadu Christopher Miller nie był członkiem administracji amerykańskiej. Nie można więc jego prywatnej opinii utożsamiać ze stanowiskiem amerykańskiego rządu.

Prawo i Sprawiedliwość zabiegało o pozyskanie poparcia rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie smoleńskiej. Pierwsze próby dotyczyły odzyskania wraku samolotu. Wątek ten pojawił się w wyborach prezydenckich w US w 2016 roku, co wykorzystał Donald Trump. Jednak już rok później, w 2017 roku, ambasador USA w Polsce Paul W. Jones zarzekał się, że rząd Stanów Zjednoczonych zrobił wszystko, co mógł, żeby pomóc Polsce w przeprowadzeniu śledztwa. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział: „Stany Zjednoczone zrobiły wszystko, co mogły, aby udzielić pomocy i przekazać te – dość ograniczone – informacje, jakimi dysponowały, ale czujemy, że mieliśmy swój wkład w pierwotnym dochodzeniu. Zapewniliśmy, aby te same informacje dotyczące pomocy, której byliśmy w stanie udzielić, dotarły również do polskich władz po zmianie rządu”.

