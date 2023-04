Janusz Kowalski (Solidarna Polska) wziął w czwartek udział w konferencji prasowej przedstawiając założenia ustawy, jak to określił, "antyrobakowej". Dokument jest odpowiedzią na raport C40Cities sprzed 4 lat i aferę robakową z nim związaną, która rozgrzewała opinię publiczną przez ostatnie kilka miesięcy.

- Unia Europejska, eurokraci i Rafał Trzaskowski nazywają to nową żywnością. Nie zaglądamy nikomu do talerza, jak Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski chcą jeść larwy, proszę bardzo. Polacy mają prawo do tego, aby każdy produkt spożywczy, w którym zawarte są te tak zwane dodatki robaczane, był jasno i czytelnie oznaczony. Dlatego inicjujemy przygotowanie przepisów prawnych, na wzór Węgier. To po prostu ustawa antyrobakowa - powiedział, dodając "My, jako konserwatyści, wolimy polskie mięsko".

Ustawa antyrobakowa. O co chodzi?

Docelowo zatem, w myśl postulowanych przez SP przepisów, produkty o których mowa miałyby zawierać informację, że mają w składzie białko z owadów. Przypomnijmy, że afera robaczana rozpoczęła się w Polsce od raportu C40Cities - sieci dużych miast, w tym Warszawy, których władze samorządowe uznały, że muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za walkę ze zmianami klimatu - i artykułu Dziennika Gazety Prawnej, omawiającego ten raport.

Chodziło o to, że jednym z rozwiązań proklimatycznych jest ograniczenie spożycia mięsa, a alternatywą dla niego - np. białko pochodzące z robaków (jest tańsze w produkcji niż hodowla i zużywa mniej wody). Realnie raport C40Cities pochodził z 2019 r., mimo to pojawiła się narracja, jakoby Rafał Trzaskowski miał zakazywać w Warszawie jedzenia mięsa. Poza tą, raport C40Cities sugerował też ograniczenia w transporcie lotniczym czy zakupach ubrań i aut. Od 24 stycznia w Polsce dostępna jest np. mąka ze świerszcza. Może wchodzić w skład pieczywa, makaronów, pizz czy substytutów mięsa.

Janusz Kowalski zastrzegł, że o propozycji ustawy politycy Solidarnej Polski będą rozmawiać z nowym ministrem rolnictwa - Robertem Telusem.

