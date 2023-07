Ustawa "Kamilka" przegłosowana w Sejmie. Nie wszyscy posłowie ją poparli

Ustawa "Kamilka", nazywana tak od zakatowanego na śmierć 8-latka z Częstochowy, miała poparcie niemal całej izby niższej. W Sejmie za przyjęciem przepisów wzmacniających ochronę dzieci zagłosowało 441 posłów, 11 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz trafi do Senatu, a potem do prezydenta Andrzeja Dudy.

Posłowie przyjęli wcześniej 16 poprawek doprecyzowujących, które dotyczą m.in. obowiązków organów instytucji i stowarzyszeń, a także możliwości lepszej systematyki w zakresie dostępu do informacji. W poprawkach przewidziano na przykład, że organy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje społeczne lub inne podmioty są obowiązane do udzielenia informacji o dziecku na wniosek ustanowionego przez sąd reprezentanta tego dziecka, w przypadku, gdy żadne z rodziców nie może go reprezentować.

Inna poprawka dodała m.in. zapis stanowiący, że "kto, będąc zobowiązanym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, nie wykonuje tego obowiązku, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany". "W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł" – przewidziano.

Nowe przepisy poparły wszystkie czołowe ugrupowania polityczne. Przeciw zagłosowali jedynie przedstawiciele Konfederacji oraz Wolnościowcy, którzy opuścili koalicję w skrajnej prawicy. Zmiany w przepisach zostały wcześniej poparte przez 23 instytucje i organizacje pozarządowe, m.in. Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Fundację "Dziecko w Centrum", Komitet Psychologii PAN i Międzynarodową Organizację Soroptimist International.

Nowelizacja zakłada też opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka – w wyniku przemocy ze strony członka personelu, przemocy domowej czy przemocy rówieśniczej. Jak zapisano w owych przepisach, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór kwestionariusza zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Kwestionariusz ma być wykorzystany przez pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia.

- Jest to bardzo ważne rozwiązanie – analiza przypadków krzywdzenia, jeśli dojdzie do śmierci dziecka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Będzie zespół, który to będzie analizował. Abyśmy byli mądrzy przed szkodą, aby system był naprawiany – uzasadniał w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wskazał też, że specjalne szkolenia co 4 lata w zakresie komunikacji dzieci, czy rozpoznawania syndromów krzywdzenia będą mieli sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych oraz opiekuńczych.

8-letni Kamil B. zmarł 8 maja po 35 dniach walki lekarzy o jego życie. Chłopiec był wcześniej wielokrotnie maltretowany przez ojczyma, 27-letniego Dawida B. Kamilek, jak wykazała sekcja zwłok, zmarł wskutek "rozległego oparzenia ciała, w wyniki czego doszło do wstrząsu pooparzeniowego, infekcji, a ostatecznie do niewydolności wielonarządowej".

RadioZET.pl/Suwerenna Polska Twitter