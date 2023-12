Ustawa o finansowaniu in vitro. Andrzej Duda zdecydował

Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa, która zrodziła się z pierwszego projektu obywatelskiego przyjętego przez Sejm X kadencji. Wcześniej o zawetowanie ustawy apelowali do niego przedstawiciele episkopatu.

Ustawa o in vitro podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę

W piątek 15 grudnia Kancelaria Prezydenta RP w godzinach wieczornych poinformowała o kilku ustawach, które podpisał Andrzej Duda:

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych;

Ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na oficjalnej stronie prezydenta opublikowano komunikat dotyczący ustawy o in vitro. "Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, Prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych" - wytłumaczono.

Źródło: Radio ZET/prezydent.pl