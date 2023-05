Ustawa o rosyjskich wpływach w Polsce. Ujawniamy plan opozycji

Ustawa o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski to dokument przygotowany i przegłosowany w Sejmie w kwietniu ub. roku przez PiS. Druk na 22 stronach proponuje powołanie specjalnej komisji, która miałaby zająć się rozliczeniem funkcjonariuszy publicznych z lat 2007 - 2022, którzy mogli działać motywowani dobrem Federacji Rosyjskiej. Opozycja wprost określa ruch partii rządzącej zamachnięciem się na polityczną konkurencję, w tle jest afera na linii Donald Tusk - Marek Falenta. Ten drugi oskarża byłego premiera, że w trakcie pełnienia funkcji bezpodstawnie zlecił kontrolę spółki, w której miał udziały, co doprowadziło do zmniejszenia importu rosyjskiego surowca.

Ustawa o rosyjskich wpływach. "Tu nie ma co poprawiać"

Już wcześniej podniosły się głosy konstytucjonalistów twierdzące, że ustawa łamie Konstytucję. Powstała w ten sposób komisja miałaby uprawnienia śledcze, prokuratorskie, oskarżycielskie i sądowe, co w praktyce może oznaczać, że jej członkowie ścigaliby, stawiali zarzuty i sądzili z pominięciem sądów.

W druku czytamy m.in. o zarządzaniu przesłuchań, przeszukań, a nawet zwalniania z tajemnic adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Do tego stawiennictwo przed taką komisją, w myśl ustawy, byłoby obowiązkowe i zagrożone karą: kolejno 20 i 50 tys. zł. Wszystkich delegatów do komisji wybierałby Sejm, co dodatkowo budzi wątpliwości przy obecnym podziale większości głosów. Każdy z klubów poselskich miałby zgłaszać swoich kandydatów w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego przegłosowania przepisów.

Jasne było, że opozycja, która w Senacie trzyma większość, będzie przeciwna wprowadzeniu przepisów partii rządzącej. Możliwości były dwie: wprowadzić stosowne, według senatorów opozycji, poprawki, albo w całości odrzucić projekt. Wadim Tyszkiewicz, w Senacie niezrzeszony (wszedł z własnego komitetu), wcześniej samorządowiec, w rozmowie z portalem RadioZET.pl zaznacza, że w tym przypadku "nie ma co poprawiać".

- W 10 punktach ta haniebna ustawa łamie Konstytucję. Święto 3 maja było kilka dni temu, przedstawiciele PiS świętowali rocznice uchwalenia Konstytucji. Już następnego dnia tę Konstytucję w sposób ordynarny łamią. Ta ustawa to powrót do czasów, nie wiem, chyba Bolszewików. Tu grupa osób wybrana przez kolesi miałaby decydować o tym, czy ktoś będzie miał prawa obywatelskie. Można się zastanawiać, na co jeszcze ich będzie stać. W jaki sposób jeszcze postarają się wyeliminować przedstawicieli opozycji z życia publicznego? - słyszymy.

Tyszkiewicz pytany o reakcję obozu Zjednoczonej Prawicy na tak postawioną przez opozycję sprawę odpowiada, że "wpływy rosyjskie można badać zawsze." - Od tego są instytucje, sądy. Nie sąd kapturowy - opiniuje.

Spotkanie przed posiedzeniem

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że członkowie opozycji jeszcze dziś mieli spotkać się ponad podziałem klubowym ws. środowego procedowania ustawy. Te informacje potwierdził krótko Ryszard Bober (senator PSL), dodając, że na razie nie ma konkretnych ustaleń ws. wspólnego stanowiska opozycji, ale najprawdopodobniej Senat projekt ustawy odrzuci w całości.

- To nie jest przesądzone, jak będziemy procedować, natomiast myślę, że w kierunku odrzucenia. Zastanawiam się też, czy później, w Sejmie, będzie większość, by odrzucić nasze odrzucenie - mówi, w kontekście dalszej drogi legislacyjnej (odrzucona w Senacie ustawa wróci do Sejmu).

RadioZET.pl