Ustawa okołobudżetowa na rok 2024 nie doczekała się prezydenckiego podpisu. 23 grudnia Andrzej Duda napisał w serwisie X: „Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne. Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić”.

W mediach społecznościowych rozpoczęto rozważanie rozmaitych scenariuszy związanych z decyzją prezydenta. Jedna z ekstremalnych wizji miała dotyczyć przesłania przez Andrzeja Dudę ostatecznej Ustawy budżetowej (w sieci często mylonej z okołobudżetową) do zreformowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Trybunału Konstytucyjnego, a w rezultacie – do potencjalnego skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. Czy jest to jednak możliwe? Dr Kamil Stępniak, znany na Instagramie jako @konstytucjonalista, postanowił rozwiać wszystkie wątpliwości związane z zagadnieniem Ustawy okołobudżetowej.

Ustawa okołobudżetowa 2024 – Sejm, prezydent, Trybunał Konstytucyjny. Ekspert wyjaśnia

Ustawa okołobudżetowa i związane z nią prezydenckie weto wywołało w sieci sporo kontrowersji. W związku z tym wokół tematu narosło sporo mitów i nieprawdziwych doniesień: internauci zaczęli m.in. wymiennie używać określeń „Ustawa okołobudżetowa” i „Ustawa budżetowa”. Pojawiły się także doniesienia o potencjalnym skróceniu kadencji Sejmu.

Głos w sprawie zabrał konstytucjonalista Kamil Stępniak. W relacji opublikowanej na Instagramie napisał: „Wyjaśnijmy: Sejm nie musi uchwalać tzw. Ustawy okołobudżetowej – nie ma takiego obowiązku w Konstytucji. Ustawa okołobudżetowa to co innego niż ustawa budżetowa. Prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej. Skierowanie przez Prezydenta ustawy budżetowej do TK nie aktualizuje jego kompetencji do skrócenia kadencji Sejmu. Jedynym podmiotem uprawnionym do złożenia projektu ustawy budżetowej jest Rada Ministrów”.

Ustawa okołobudżetowa – czym różni się od budżetowej? Czy Prezydent może skrócić kadencję Sejmu?

Warto podkreślić, że – zgodnie ze słowami konstytucjonalisty – Ustawa okołobudżetowa nie jest tożsama z budżetową. Tę pierwszą uchwala się zazwyczaj jako pewien „dodatek” związany z treścią Ustawy budżetowej – jednym z celów jest m.in. zmiana obowiązujących już ustaw, precyzujących różne kwestie związane z dotychczasowymi wydatkami. Uchwalenie Ustawy okołobudżetowej nie jest obligatoryjne. Niezbędne jest natomiast stworzenie i uchwalenie ustawy budżetowej, której prezydent nie może zawetować. Jedynym przysługującym mu w tej kwestii działaniem jest skierowanie dokumentu do Trybunału Konstytucyjnego, który może wydać wyrok związany ze zgodnością ustawy z Konstytucją.

W sytuacji, w której ustawa budżetowa trafia na prezydenckie biurko w określonych prawnie ramach czasowych, a głowa państwa kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, nie można mówić o nabytej kompetencji skrócenia kadencji Sejmu. Taka możliwość przysługuje prezydentowi wyłącznie w okolicznościach, które precyzuje art. 225 Konstytucji: „Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu”.

