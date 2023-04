Usterka samolotu polskiej delegacji? Rzecznik rządu wydał pilny komunikat

Samolot z polską delegacją i premierem Mateuszem Morawieckim na pokładzie podczas powrotu do Polski miał usterkę - informował "Fakt". Tekst zaktualizowano, wprowadzając korektę, że usterce uległa maszyna, którą podróżowali dziennikarze. W tej sprawie pilny komunikat wydał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek 11 kwietnia udał się do USA. Szef rządu w piątek rano wrócił do kraju z trzydniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z wiceprezydent USA Kamalą Harris oraz przedstawicielami firm z sektora obronnego.

Usterka w samolocie rządowym podczas powrotu z USA? Pilny komunikat Müllera

"Samolot z premierem wystartował i wylądował bezpiecznie, bez żadnych przeszkód dzisiaj ok. 7.30. Zgodnie z planem. Sytuacja opisywana przez redakcję dotyczy samolotu z dziennikarzami i częścią delegacji. Została spowodowana przez obsługę lotniska Waszyngton-Dulles" - napisał na Twitterze Müller.

Odniósł się w ten sposób do informacji "Faktu", który opublikował tekst pod tytułem: "Premier nie mógł wylecieć z Waszyngtonu? Incydent z samolotem". Dziennikarze zaktualizowali swój artykuł i wyjaśnili, że chodziło o problem z samolotem, którym mieli wrócić dziennikarze i część rządowej delegacji.

"Matusz Morawiecki we wtorek, 11 kwietnia przyleciał do Waszyngtonu, gdzie spotkał się m.in. z wiceprezydentką Kamalą Harris. Powrót premiera do Polski zaplanowano na czwartek, 13 kwietnia. Na lotnisku doszło do usterki samolotu — początkowo informowaliśmy, że w rządowy samolot, którym miał podróżować premier, uderzyły schody. Jak jednak wyjaśnił Tomasz Matynia z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, usterce uległa druga maszyna, którą mieli lecieć dziennikarze. Minister podkreślił, że premier jest już w Polsce" - wyjaśnił "Fakt".

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/"Fakt"