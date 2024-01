Van Heukelom wywołała skandal w Sejmie. Tak zareagował poseł PiS, wideo niesie się w sieci

Syn posłanki KO Magdaleny Filiks doświadczył molestowania seksualnego z rąk jednego z lokalnych działaczy PO. Choć jego oprawca Krzysztof F. został skazany za pedofilię, nie zamknęło to ust prawicowym komentatorom, którzy rozpoczęli nagonkę na partię i na samą parlamentarzystkę, ujawniając, o kogo chodzi. Twierdzili oni, że matka chłopaka ukrywała zdarzenie, by skandal nie zaszkodził jej interesom politycznym. Mikołaj Filiks popełnił samobójstwo w marcu 2023 roku.

- To nie jest spór o kształt mediów publicznych. Istota tego sporu zawiera się w dwóch nazwiskach: Adamowicz i Filiks. Paweł Adamowicz i Mikołaj Filiks. Na tej sali siedzą ludzie, którzy tworzyli ten system i ci, co są najbliższymi ofiar - mówił w środę w Sejmie minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, broniąc się w dyskusji nad udzieleniem mu wotum nieufności w związku ze zmianami, które zaszły w mediach publicznych.

Skandaliczne słowa Agnieszki van Heukelom. Tak zareagował Janusz Cieszyński

Kiedy przemawiał minister kultury, posłanka PiS Agnieszka van Heukelom w skandaliczny sposób zareagowała na jego słowa z ław sejmowych. Agnieszka Kłopotek z PSL oskarżyła van Heukelom o słowa, jakie miała powiedzieć pod adresem Magdaleny Filiks.

- "Gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła". To powiedziała pani poseł i mam na to świadków. To jest skandal, to jest niedopuszczalne. To pokazuje, jacy jesteście pełni nienawiści i chęci mordu - mówiła Kłopotek. Gdy posłanka PiS zabrała głos na mównicy, marszałek Szymon Hołownia wyłączył jej mikrofon, gdyż polityczka zaczęła obrażać posłankę Filiks.

Relacja Kłopotek spotkała się z szokiem wielu posłów. Na Twitterze zwrócono uwagę na ekspresję posła PiS i byłego wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Polityk skrył twarz w dłoni, wyrażając zażenowanie i oburzenie zaistniałą sytuacją. Na sali rozległy się okrzyki "hańba", wielu posłów miało spuszczony wzrok.

"Zareagowałbym tak samo. Nie dziwię mu się", "Pan Cieszyński chyba zorientował się, że PiS tonie. Lepiej późno niż wcale", "Moim zdaniem pierwszy, który zmieni barwy klubowe" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod wideo udostępnionym na Twitterze/X.

Źródło: Radio ZET