Lewica na początku obecnej kadencji Sejmu złożyła dwa projekty dotyczące aborcji w Polsce: legalizujący terminację ciąży do 12. tygodnia oraz tzw. ustawę ratunkową, która depenalizuje pomocnictwo w aborcji. Mimo zapowiedzi nowego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że pozbędzie się “sejmowej zamrażarki”, posłowie do tej pory nie zajęli się wspomnianymi projektami. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Piotrem Kraśką w TVN24 wyraził swoje niezadowolenie z tego faktu. - Powiem panu szczerze, mam już tego osobiście dość, a moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji również - stwierdził w poniedziałek Czarzasty.

Zdaniem wicemarszałka projekty Lewicy dot. aborcji są blokowane przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Nie usłyszy pan ode mnie, że jestem przeciwko koalicji, która rządzi, ale w ramach tej demokracji walczymy o jej kształt. Nie będę brał odpowiedzialności za to, że ktoś blokuje tego typu rzeczy i trzeba to nazywać po imieniu - zaznaczył Czarzasty.

Czarzasty: Polska 2050 i PSL blokują projekty Lewicy dot. aborcji

Współprzewodniczący Lewicy powiedział też, że “fantastyczna jest Polska 2050, fantastyczny jest PSL, fantastyczny jest Kosiniak i Hołownia". - Hołownia jest moim szefem. Akceptuję, wspieram na każdym kroku, ale na Boga, blokujecie panowie prawa kobiet, żeby była jasność - stwierdził Czarzasty.

Nie oskarżam, mówię to z dużą empatią, ale wiecie dokładnie, kto tę sprawę blokuje. Czas jest po prostu jasno i precyzyjnie powiedzieć: ta sprawa jest blokowana przez polityków i polityczki Trzeciej Drogi, to znaczy przez Polskę 2050 i przez PSL. I koniec. - Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu

Czarzasty ze sceptycyzmem podchodzi do propozycji Polski 2050, która opowiada się za referendum ws. aborcji. - Nie chcemy referendum, które mówi o tym, że kobieta ma prawo do swojego ciała. Czy rozsądne jest referendum w sprawie tego, czy mamy prawo oddychać? To jest pana prawo, moje prawo, każdego prawo. To jest po prostu życie i nie można decydować w referendum o tym, czy kobieta ma prawo zrobić to albo to, bo to jest jej życie, jej odpowiedzialność, jej sumienie, ale przede wszystkim jej prawo - uważa Czarzasty.

Źródło: Radio ZET/TVN24