W MEN zapadła decyzja. Będą nowe zajęcia w szkołach

O nowych zajęciach w szkole mówiła we wtorek w Radiu ZET ministra edukacji Barbara Nowacka. Szefowa MEN powiedziała, że uczniowie muszą umieć zareagować, gdy ktoś ma atak padaczki czy ulega wypadkowi. Dodała, że "im wcześniej zacznie się tego typu edukację, tym lepiej".

W środę wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer podkreśliła w Sygnałach Dnia w Programie I Polskiego Radia, że resort przykłada dużą wagę do "dobrostanu zdrowotnego uczniów" i dlatego zamierza "wpisać do tzw. kierunków edukacyjnych państwa na przyszły rok (...) kwestie edukacji zdrowotnej i (...) pierwszej pomocy". Chodzi o to – jak zaznaczyła – żeby uczniowie wiedzieli, "jak żyć zdrowo".

Lubnauer: praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy w klasach I-III

Powiedziała, że zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy resort zamierza we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wprowadzić w klasach I-III.

Przypomniała, że właśnie dzięki takiemu przygotowaniu w szkole dzieci potrafiły zadzwonić pod 112, podać swój adres i powiedzieć, gdzie potrzebna jest pomoc. - Chcemy, żeby to było powszechne - podsumowała Lubnauer.

Źródło: Radio ZET/PAP - Iga Leszczyńska