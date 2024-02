W PiS aż huczy po decyzji Pawłowskiej. "Natychmiast rozpocząć procedurę"

Monika Pawłowska oświadczyła we wtorek, że obejmie mandat po Mariuszu Kamińskim. Wyraziła też chęć dołączenia do klubu PiS, z którego listy startowała w wyborach, ale spotkało się to z odmową. “ Pani Monika Pawłowska przyjęła 461. nielegalny mandat - mandat, którego de facto i de iure nie ma (vide art. 96 Konstytucji). W związku z powyższym, jako PiS nie możemy jej przyjąć do naszego klubu parlamentarnego” - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Wirtualna Polska nieoficjalnie dowiedziała się, że Monika Pawłowska nie tylko nie zostanie przyjęta do klubu parlamentarnego PiS, ale może być wobec niej wszczęte postępowanie wykluczające z partii. - Po tym, co zrobiła, procedura powinna się rozpocząć natychmiast - powiedział WP jeden z posłów. Rzecznik PiS Rafał Bochenek na razie tego nie potwierdza.

WP: w PiS oczekują wyrzucenia Moniki Pawłowskiej z partii

Pawłowska jest ostro krytykowana przez polityków klubu PiS. Niektórzy anonimowi rozmówcy WP zarzucają jej zdradę. - Baba z wozu, koniom lżej - tak na decyzję o nieprzyjmowaniu do klubu parlamentarnego PiS Moniki Pawłowskiej zareagował z kolei poseł PiS i Suwerennej Polski Jan Kanthak. Natomiast Przemysław Czarnek ocenił sprawę jednoznacznie: - Jeśli pani Pawłowska przyjmie mandat, to będzie nielegalnym posłem. To niepoważne.

Posłowie Zbigniew Kuźmiuk i Marcin Horała na pytanie Wirtualnej Polski w tej sprawie odpowiedzieli: - Monika Pawłowska nie powinna być w klubie PiS, a marszałek Hołownia w końcu poniesie konsekwencje za swoje działania.

Jeden z działaczy PiS stwierdził nieoficjalnie: - Hołownia w końcu pogrzebie sobie karierę przez takie numery. Przez to, że Monika została 461. posłanką, w przyszłości przyjęte przez ten Sejm ustawy mogą być podważane. Nie wiem, czy marszałek zdaje sobie sprawę, jaki bajzel prawny tworzy.

Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nakłaniał Pawłowską, aby nie przyjmowała mandatu po Mariuszu Kamińskim. Polityczka nie posłuchała jednak lidera partii. Według informacji WP Monika Pawłowska zostanie posłanką niezrzeszoną.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska