W PiS jest pomysł na następcę Dudy. Tylko ta osoba "miałaby szansę na zwycięstwo"

Wybory prezydenckie odbędą się wiosną lub latem 2025 roku. Urzędujący od 8 lat Andrzej Duda nie będzie mógł się ubiegać o reelekcję. Nic dziwnego, że nie ustają spekulacje odnośnie tego, kogo PiS - z poparciem reszty Zjednoczonej Prawicy - mogłoby wystawić w kolejnym wyścigu o fotel głowy państwa.

Na giełdzie nazwisk najczęściej pojawiają się obecny premier Mateusz Morawiecki oraz jego poprzedniczka Beata Szydło. Rzadziej wspominani są marszałek Sejmu Elżbieta Witek i szef MON Mariusz Błaszczak. Nie wyklucza się także zaskakującej i niespodziewanej kandydatury. Takiej, jaką przed kilkoma laty był sam Duda.

Kto kandydatem PiS na prezydenta? "Tylko on miałby szansę na zwycięstwo"

Partia rządząca oczywiście nie wyraża oficjalnego stanowiska, ale poszczególni politycy mogą sobie pozwolić na wyrażenie własnej opinii. Jednym z nich jest Ryszard Terlecki - wicemarszałek Sejmu i jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.

- Mateusz Morawiecki mógłby powalczyć z ramienia Zjednoczonej Prawicy o prezydenturę po Andrzeju Dudzie - powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Jego zdaniem tylko aktualny szef rządu "miałby szanse na zwycięstwo". - Ale lista jest długa i będzie w czym wybierać. [...] Pomysły są różne, wymieniane są różne nazwiska - zaznaczył.

- Ale to jeszcze dwa lata, na razie to luźne przymiarki. Nie można wykluczyć, że będzie jakaś niespodzianka tak jak w 2015 roku - podkreślił Terlecki. Zastrzegł jednocześnie, że to jego osobiste zdanie.

RadioZET.pl/Sieci