W PiS podjęli decyzję. Nie wezmą w tym udziału. "To nie ma nic wspólnego z rzetelnością"

Wybory parlamentarne odbędą się już 15 października. Zanim Polki i Polacy pójdą do urn, by wybrać 460 posłów i 100 senatorów, najprawdopodobniej odbędzie się seria debat w najważniejszych polskich mediach. Będą w nich uczestniczyć przedstawiciele komitetów startujących do walki o miejsca w parlamencie.

Wybory 2023. PiS nie weźmie udziału w debatach TVN

Nie wiadomo jeszcze, czy, kiedy i ewentualnie w jakiej formule taką debatę zorganizują największe stacje telewizyjne. Już jednak wiadomo, że jeśli jakakolwiek debata przedwyborcza odbędzie się w TVN, nie wszyscy wezmą w niej udział.

O tym, że PiS nie zamierza wysyłać do studia na Wiertniczą w Warszawie swoich reprezentantów, poinformował w mediach społecznościowych rzecznik partii Rafał Bochenek. Opublikował post ze screenem, na którym możemy przeczytać oświadczenie.

"Prawo i Sprawiedliwość nie weźmie udziału w debatach organizowanych przez TVN. Stacja ta udowodniła, że jest aktywną stroną sporu politycznego w Polsce, prowadząc de facto kampanię na rzecz środowiska politycznego związanego z Donaldem Tuskiem. Działalność TVN nie ma nic wspólnego z obiektywizmem i rzetelnością, nie mówiąc już o dziennikarstwie. TVN od lat angażuje się w politykę, przez co utracił wiarygodność" - napisano w stanowisku PiS.

Nie byłby to precedens w tej kwestii. Już podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku przed II turą nie udało się zorganizować żadnej debaty, w której zmierzyliby się ze sobą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.