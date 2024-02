W PiS się gotuje. Poseł Kaczyńskiego ostro uderza w partię: "To jest głupie, to jest zabójcze"

Poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski skrytykował bieżącą politykę swojej partii w rozmowie z kanałem "Idź Pod Prąd". Podkreślił, że strategia "totalnej opozycji", jaką przyjęła Nowogrodzka, jest przeciwskuteczna. - To jest głupie, to jest zabójcze i jednocześnie nieskuteczne, jeśli chodzi o odzyskanie w przyszłości władzy. Ja takiego kierunku nie akceptuję - przyznał.

- Trzeba stanąć w prawdzie i rozliczyć się z tego, co było [...] Jeżeli nie staniemy w prawdzie i nie przedstawimy nowych pomysłów, to będziemy się osuwać w kierunku nieliczącej się, kilkunastoprocentowej partii, takiej trochę geriatryczno-kanapowej - skomentował Ardanowski. - Nie będę pouczał kierownictwa - jemu się wydaje, że wie wszystko najlepiej - dodał.

Ardanowski: tłuste koty, cwaniaki, kombinatorzy

W ocenie Ardanowskiego, w drugiej kadencji rządów PiS ludzie ideowi w partii zostali przyćmieni przez "tłuste koty", "cwaniaków" i "kombinatorów". - Oni patrzyli tylko gdzie jeszcze co zachachmęcić, gdzie do jakiego koryta się dostać, gdzie w krótkim czasie zarobić miliony, śmiejąc się również z PiS. O tym też trzeba mówić - wyliczał poseł PiS.

Polityk nie szczędził też mocnych słów pod adresem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak zauważył, wspomniani panowie "nie nadają się do nowego, cierpiętniczego mitu założycielskiego". - Zwolennicy Kamińskiego mówią, że to jest bojownik walczący przeciwko korupcji, który naraził się różnym środowiskom, grupom przestępczym i z tego powodu jest przez obecną władzę tępiony. Ci, którzy nie zgadzają się z taką tezą, mówią z kolei, że on został ukarany nie za walkę z korupcją, tylko za konkretne wydarzenie związane z atakiem na Leppera i próbą wmanewrowanie Leppera w łapówkę - stwierdził.

Poseł PiS broni Leppera i uderza w Kamińskiego i Wąsika

Przypomniał, że gdy wybuchła tzw. afera gruntowa, podczas której służby podległe PiS uderzyły w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera, on sam był wiceszefem w tym resorcie. - Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie było nigdy w Ministerstwie Rolnictwa działań, które wskazywałyby na to, że Lepper były skłonny brać łapówki za odrolnienie. Odrolnieniem przez dłuższy czas zajmował się Henryk Kowalczyk, a Lepper wprost powiedział: "Nie chcę brać udziału przy odrolnieniu gruntów" - mówił Ardanowski.

- Kamiński i Wąsik - jako ówcześni szefowie CBA - zostali ukarani za sfabrykowanie nieprawdziwych materiałów, podrabianie dokumentów, pieczątek, podpisów. Wymyślenie i próbę tworzenia afery, która miała pogrążyć Leppera - a w sensie politycznym - miała być próbą przejęcia posłów i elektoratu Samoobrony - dodał.

