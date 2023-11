W umowie koalicyjnej słowo "aborcja" nie pada ani razu. Czarzasty ujawnił plan Lewicy

Brakiem liberalizacji aborcji w umowie koalicyjnej są zawiedzione przede wszystkim posłanki partii Razem, która wchodzi w skład klubu Lewicy. - Uważam, że to właśnie kobiety swoimi głosami doprowadziły do zmiany rządu i pokazały wielką determinację, doprowadzając do rekordowej frekwencji. Dlatego kobiety zasługują na to, by ich prawa nie były traktowane jako coś drugorzędnego - powiedziała Wirtualnej Polsce Daria Gosek-Popiołek. Wiadomo już, że Razem nie wejdzie do rządu, ale udzieli mu wotum zaufania.

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił wcześniej, że weto ws. aborcji postawili politycy PSL. W piątek zapowiedział, że projekt umożliwiający wykonanie zabiegu przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania zostanie złożony w poniedziałek. - Jeśli ustawa by nie przeszła, propozycją będzie dekryminalizacja - powiedział Czarzasty w rozmowie z Wirtualną Polską. Warto wspomnieć, że Lewica szła do wyborów z postulatem liberalizacji prawa aborcyjnego.

Plan Lewicy ws. legalizacji aborcji. Czarzasty: projekt złożymy w poniedziałek

Jak wynika z podpisanej umowy, przyszli koalicjanci zobowiązali się jedynie do unieważnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. - Siedzimy z prawnikami w tej chwili w cztery partie i będziemy mieli rozwiązanie w tej sprawie - zadeklarował Czarzasty. Dopytywany, kiedy to się stanie, odparł: Im szybciej, tym lepiej. Nie ma co prawników poganiać, dlatego że te działania powinny być skuteczne, a nie powinny być na pokaz.

Słowa "aborcja" nie znajdziemy w umowie koalicyjnej. W punkcie 6. części poświęconej ustaleniom programowym KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy wspomniano jedynie o "prawach kobiet". "Wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań Koalicji. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie. Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Zapewnimy realizację nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Dostęp do bezpłatnego znieczulenia będzie zasadą, a nie wyjątkiem" - czytamy.

Pozostałe wymienione postulaty to rozbudowa sieci żłobków, wsparcie kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, współpraca na rzecz likwidacji luki płacowej, a także eliminacji innych barier, stojących na drodze równego traktowania na rynku pracy. Koalicja będzie też dążyła do skutecznej egzekucji alimentów.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska