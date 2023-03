Warszawa czeka na Zełenskiego. "Wizyta w niedługim czasie"

Wołodymyr Zełenski od pełnoskalowej rosyjskiej inwazji do tej pory dwukrotnie opuścił Ukrainę - z powodu kilkugodzinnej wizyty w USA oraz spotkania z europejskimi politykami w Londynie, Paryżu i Brukseli. Za każdym razem zatrzymywał się w Rzeszowie, gdzie rozmawiał osobiście m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Jednak nie było dotąd oficjalnej wizyty Zełenskiego w Polsce od momentu agresji wojsk rosyjskich.

Jabłoński we wtorek w Radiu Wnet został zapytany o możliwość wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. - Myślę, że to nastąpi w niedługim czasie, ale nie uprzedzajmy faktów. Tej wizyty z pewnością nie będziemy zapowiadać, tak jak to się zwykle dzieje przy wizytach innych głów państw - tłumaczył.

Zełenski z wizytą w Polsce. Polski rząd o szczegółach

Dodał: - W przypadku prezydenta Zełenskiego takiej zapowiedzi nie będzie, ze względów bezpieczeństwa. Jak podkreślił, cały czas trwają bardzo intensywne kontakty między przywódcami Polski i Ukrainy.

Wiceszef MSZ mówił też o przyszłości Ukrainy i jej odbudowie po wojnie, tak z udziałem władz Polski i Ukrainy, jak również z udziałem organizacji międzynarodowych czy instytucji finansowych, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Grupa G7. - Te rozmowy się toczą - na razie można powiedzieć, że one są teoretyczne, ale są bardzo ważne. Tworzony jest pewien system, w oparciu o który będzie funkcjonował ten mechanizm nazywany czasem planem Marshalla dla Ukrainy - zaznaczył Jabłoński.

Pytany, czy do udziału w odbudowie Ukrainy przygotowywane są polskie firmy, wiceszef MSZ odparł, że są one bardzo zainteresowane udziałem w tym procesie. - Regularnie odbywają się spotkania; już kilkaset firm zgłosiło się do platformy kooperacyjnej, którą stworzyliśmy i w której ramach następuje wymiana informacji - mówił.

Dodał: - Trwają prace nad traktatem polsko-ukraińskim, który będzie wprowadzał dwustronne przywileje (...), żeby polskie firmy i obywatele miały przywileje na Ukrainie. Wiceszef polskiej dyplomacji spodziewa się, że prace nad traktatem zakończą się w ciągu najbliższych miesięcy.

RadioZET.pl/PAP