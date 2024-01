Wąsik i Kamiński jednak mogą wejść do Sejmu? Hołownia: Tylko na moich warunkach

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie pojawili się w czwartek w sejmowych ławach. PiS konsekwentnie nie uznaje prawomocnego skazania byłych szefów CBA i postanowienia marszałka o wygaszeniu im z tego powodu mandatów poselskich.

Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek "Gazecie Wyborczej", że Szymon Hołownia łamie w tej sprawie prawo i powinien zostać osadzony. Oznajmił konkretnie, że marszałek Sejmu "łamie artykuł 137 kodeksu karnego, uczestniczy w akcji siłowej zmiany ustroju państwa", co jest "bardzo ciężkim przestępstwem, zbrodnią".

Kamiński i Wąsik pojawią się w Sejmie. Hołownia: Na moich warunkach

Marszałek Hołownia odnosił się po raz kolejny do tego tematu wieczorem w "Kropce nad i" w TVN24. - Kamiński i Wąsik nie zostali skazani za walkę z korupcją. Nie ma wątpliwości, że były momenty, kiedy oni walczyli z korupcją. Zostali skazani za to, że wykreowali przestępstwo. Sfałszowali dokumenty, których nie było – przypominał Hołownia.

Marszałek Sejmu zestawiał relacje Kamińskiego i Wąsika o tym, że "byli poddawani torturom" z ich radosną prezencją już po ułaskawieniu przez prezydenta. - Powiem tak, ja w wielu miejscach widziałem ludzi, którzy byli poddawani torturom i oni tak nie wyglądają – mówił.

Zapytany o zapowiadane przez nich próby wchodzenia do Sejmu, odparł: - Ja mam takie przesłanie do panów Kamińskiego i Wąsika. Oczywiście mogą pojawić się w Sejmie, ale na moich warunkach. Jeśli są posłami, to muszą stosować się do regulaminu Sejmu. [...] Jeżeli ci panowie nie są posłami, to muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. Mnie nikt warunków nie będzie stawiał - powiedział Hołownia.

Źródło: Radio ZET/TVN24