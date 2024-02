Wąsik i Kamiński w Europarlamencie? Polacy niemal jednomyślni

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają się znaleźć na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Takie spekulacje pojawiają się w mediach od dawna. Były szef MSWiA miałby startować z Lubelszczyzny, a jego były zastępca z Mazowsza.

Dla PiS obaj byli posłowie - skazani prawomocnymi wyrokami za działania ws. afery gruntowej, a następnie uniewinni przez prezydenta - mieli status "więźniów politycznych". Z uwagi na fakt, iż utracili - w opinii opozycji bezprawnie - możliwość sprawowania mandatów poselskich, pomysł wysłania ich do Brukseli i Strasburga część ekspertów zinterpretowała jako próbę rozwiązania tej sytuacji.

Kamiński i Wąsik wystartują do Europarlamentu? Polacy niemal jednomyślni

Co jednak o tym pomyśle sądzą Polacy? Okazuje się, że w większości nie są entuzjastami startu byłych parlamentarzystów w wyborach do PE. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Pollster dla "Super Expressu", aż 79 proc. badanych jest zdania, że nie powinni kandydować. Tylko 21 proc. ankietowanych popiera taki pomysł.

– Sprawa obu polityków nie przysparza zwolenników PiS. Nawet część sympatyków PiS nie staje w obronie panów Wąsika i Kamińskiego. Jeśli PiS wystawi ich na listy, być może dostaną się do PE, ale wizerunkowo to może być problem dla ugrupowania. Poza tym wielu wyborców może nie pójść do głosowania, co osłabi pozycję PiS - stwierdził w rozmowie z "SE" politolog z UW dr hab. Bartłomiej Biskup.

– Tak duży odsetek niechętnych obu politykom oznacza, że Polacy mają bardzo dobrze rozwinięty instynkt samozachowawczy. Panowie Wąsik i Kamiński nie mają jednoznacznie określonego statusu w administracji publicznej, a z drugiej strony nie wiadomo, co mogli by wnieść do Parlamentu Europejskiego, jakie mają do tego kompetencje. Na pewno nie wnieśliby nic pozytywnego, więc mogą to być zmarnowane głosy - ocenił z kolei, także przepytywany przez dziennik, prof. Kazimierz Kik, politolog z kieleckiego UJK.

Źródło: Radio ZET/PAP/se.pl