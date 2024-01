Chaos na posiedzeniu, Wąsik i Kamiński w Sejmie? "Musimy ten spektakl przerwać"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli z więzienia we wtorek, po dwóch tygodniach izolacji. Zadecydował o tym kolejny zwrot ze strony prezydenta, który zdecydował o drugim ułaskawieniu skazanych. Kamiński, były szef MSWiA i CBA, powiedział po opuszczeniu zakładu karnego w Radomiu: "Panie Tusk, panie Hołownia - niedługo się zobaczymy".

Do tematu odniósł się w środę na konferencji prasowej premier Donald Tusk. - Nie przewiduję spotkania z Mariuszem Kamińskim z różnych względów. Mam co robić. Nie ma czego negocjować. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami. Nie byłoby tego całego zamieszania, gdyby pan prezydent nie zdecydował się w 2015 roku na ułaskawienie - stwierdził premier.

Wąsik i Kamiński w Sejmie? Tusk: Ich sprawa się zaczęła

- Prezydent Duda zaangażował autorytet urzędu prezydenta do nieprawnego ułaskawienia. Dziś zrobił to prawidłowo. Sprawa Kamińskiego i Wąsika nie skończyła się, ona się zaczęła. […] Gdyby nie prezydent Duda nie mogliby użyć Pegasusa przeciw działaczom opozycji. Oni są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że służby przez nich kierowane chroniły ten chory układ władzy – mówił w środę Tusk.

Wspomniał też, co będzie, gdy Kamiński i Wąsik będą destabilizować prace organów państwa. - Słowa (Mariusza Kamińskiego – red.) po wyjściu z więzienia mają oznaczać próbę destabilizacji pracy Sejmu przez próbę wtargnięcia na salę obrad panów, którzy nie są posłami. Nie odpowiadam za plany PiS, jeśli chodzi o awantury w Sejmie. To koncentrowanie uwagi milionów ludzi na sprawach drugorzędnych. My musimy ten spektakl przerwać, kontrolować. Uzbrajać państwo przeciw tym destabilizującym działaniom. Jeśli będą próbować destabilizować życie państwa – to pierwszą surową oceną będzie ocena ludzi – powiedział premier.

Nie tylko afera gruntowa. Brejza: Afera Pegasusa to gotowy akt oskarżenia

O okoliczności ułaskawienia, a także inne możliwe konsekwencje wobec Wąsika i Kamińskiego został zapytany w środę w portalu Goniec.pl europoseł Krzysztof Brejza. - Cóż, to żenujący spektakl. Oni zniszczyli Leppera, ich miejsce jest w więzieniu. Miałoby to walor nie tylko moralnej rekompensaty dla rodziny Leppera, ale też profilaktyczny - komentował europoseł KO (niedawno przyjął mandat, którego zrzekł się Radosław Sikorski – red.).

Przyznał, że sam doskonale zna szczegóły tzw. afery gruntowej. - Znam akta sprawy, także te niejawne. I mogę powiedzieć z całą pewnością: to była sieć zarzucona na Leppera w celu osaczenia go. Nie było nic wskazującego na to, że Lepper miał popełnić przestępstwa - przekonywał polityk. - Zresztą cała operacja przeciwko niemu była prowadzona w sposób bardzo nieudolny. Jeśli słyszymy opowieści o przecieku, to przypomnijmy, że miesiąc przed finalizacją sprawy, sami agenci Kamińskiego i Wąsika przyjechali - podszywając się pod agentów CBŚ - do wójta Mrągowa. Wówczas wójt się zorientował, że coś tu nie gra i zgłosił w prokuraturze, że dzieją się jakieś dziwne rzeczy, że ludzie podszywają się pod CBŚ - wspominał jeden z elementów afery gruntowej Krzysztof Brejza.

Brejza, który był intensywnie inwigilowany Pegasusem w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku, przyznał, że materiały w tej sprawie są "gotowym aktem oskarżenia" przeciwko kierownictwu służb i tym, którzy je nadzorowali. - Komisja śledcza ds. Pegasusa odkryje jeszcze większe pokłady niegodziwości i łamania prawa. Stąd strach polityków PiS. Jako jedyni nie stawili się przed komisją senacką ds. Pegasusa (poprzedniej kadencji - red.) i jako jedyni nie stawili się przed komisją śledczą europarlamentu. Wiedzą, jak bardzo było to brudne, jak używane do niszczenia demokracji – oceniał w Gońcu europoseł Brejza.

Źródło: Radio ZET/Goniec.pl