Wąsik i Kamiński wciąż posłami? Polacy wyrazili zdanie. Wiemy, co może wydarzyć się w Sejmie

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek tuż po 21 opuścili zakłady karne. Od popołudnia w Radomiu i Przytułach Starych na ich wyjście oczekiwały rodziny, zwolennicy i politycy PiS. Wcześniej prezydent Andrzej Duda wystosował oświadczenie, w którym poinformował, że ponownie ułaskawił "z całą mocą", byłych posłów, którzy zostali skazani ws. afery gruntowej.

Mandaty Kamińskiego i Wąsika. Co sądzą Polacy?

Choć Wąsik po wyjściu zakładu karnego przekonywał, że "nadal jest posłem", a wyrok z 20 grudnia 2023 r. "był wyrokiem pozornym, co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu", to on oraz jego były przełożony w CBA i MSWiA w momencie wydania przez sąd orzeczenia utracili mandaty poselskie. Potwierdziła to Izba Pracy SN, a decyzję, na którą powołał się Wąsik, wydała Izba Kontroli i Spraw Nadzwyczajnych, której instytucje międzynarodowe nie uważają za niezawisły sąd.

Czy Kamiński i Wąsik politycy powinni zachować mandaty poselskie? Takie pytanie zadano w sondażu pracowni United Surveys, którego wyniki opublikowała w środę Wirtualna Polska. I ponad połowa (57,4 proc.) ankietowanych odpowiedziała, że nie (43,6 proc. - "zdecydowanie nie", "13,6 proc. - "raczej nie"). 34,1 proc. to z kolei suma odpowiedzi na "tak" i "raczej tak", a 8,7 proc. badanych nie miało na ten temat wyrobionego zdania.

"Wśród wyborców formacji tworzących rząd (czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy) aż 78 proc. uważa, że Kamiński i Wąsik powinni stracić mandaty poselskie. [...] Spośród zwolenników PiS oraz Konfederacji 66 proc. uważa, że politycy powinni wrócić do ław poselskich" - czytamy w artykule.

"W PiS jest przeświadczenie, że muszą wrócić"

Czy sprawa, która w ostatnich dniach i tygodniach rozgrzewała polską opinię publiczną, wciąż może dawać paliwo do politycznego sporu? - To zależy od decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Może on potraktować akt łaski Andrzeja Dudy - tym razem wydany zgodnie z procedurą - jako załatwiający sprawę i tym samym potraktować to jako zwycięstwo i zaniechać dalszej walki. PiS w tym wariancie odpuszcza mandaty - skomentował prof. Roman Bäcker w rozmowie z WP.

- PiS może jednak kontynuować walkę o przywrócenie mandatów poselskich Wąsika i Kamińskiego, która jednak - zgodnie z obowiązującym prawem - może być mało skuteczna. Tym samym rządząca koalicja może mieć bardzo duże pole do stanowczego oporu przeciwko takim pomysłom - podkreślił politolog z UMK w Toruniu. Zaś zdaniem prof. Roberta Alberskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego kwestia mandatów może być teraz osią sporu, ale "ma już mniejszy ładunek niż więzienie, trudniej jest na tym budować krzywdę".

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będą próbowali wrócić. Jestem pewien, że taka konfrontacja nastąpi. Na pewno się coś takiego wydarzy. [...] PiS musi iść w zaparte. [...] W ich elektoracie jest przeświadczenie, że oni muszą wrócić - jeśli to się nie uda, to znowu wydłuży się rachunek krzywd, który PiS konsekwentnie buduje - tak ta narracja będzie tworzona - prof. Robert Alberski

W opinii badacza sprawa ta niekoniecznie jednak pomoże PiS w odwróceniu negatywnych trendów sondażowych. - To gra wymierzona na utwardzenie elektoratu. Nie wiem, czy tego paliwa jest jeszcze dużo, ale to było przez ostatni miesiąc bardzo potrzebne PiS-owi. Korzyści, które mogli z niego wyciągnąć, już raczej wyciągnęli - podsumowuje politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, także w rozmowie z WP.

