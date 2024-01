Wąsik i Kamiński wciąż w więzieniu. "Za kratami nie ma twardej skóry"

W czwartek prezydent Andrzej Duda skierował do prokuratora generalnego Adama Bodnara wniosek o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zwrócił się do niego również w kwestii zawieszenia odbywania kary więzienia przez skazanych w tzw. aferze gruntowej.

"Według naszych rozmówców, w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości zapadła decyzja, by - jak słyszymy - «nie działać w tej sprawie w pośpiechu». A to znaczy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą spędzić w więzieniu nawet kilka kolejnych dni" - dowiedział się Onet.

Kamiński i Wąsik trafili do osobnych zakładów karnych

To może oznaczać, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik szybko nie wyjdą na wolność.

- Dla nich to jest ogromnie traumatyczne przeżycie i byłbym bardzo ostrożny, żeby ich osadzić w celi jednoosobowej, a jeżeli już, to monitorowanej. Zawsze mogą się pojawić jakieś zachowania suicydalne. To trzeba brać pod uwagę. Oni należą do kategorii tzw. skazanych medialnych - uważa Krzysztof Olkowicz, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w latach 2015-2017.

Kacper Kamiński - syn byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji - przekazał w mediach społecznościowych, że jego ojciec trafił do zakładu karnego w Radomiu. Natomiast Maciej Wąsik ma przebywać w więzieniu w miejscowości Przytułe Stare. Poseł Jarosław Sellin ustalił, w ramach interwencji poselskiej, że Mariusz Kamiński przebywa w celi szpitalnej ze względu na podjęty protest głodowy. Według Krzysztofa Olkowicza teraz najważniejsze jest, aby zapewnić bezpieczeństwo skazanym posłom.

- Mieliśmy takich skazanych, którzy gwarantowali opiekę nad tymi, którzy przybyli do zakładu karnego. Nie kamera była lepszą gwarancją, że się nic nie zdarzy, tylko czujny współosadzony, który wiedział, że jak ktoś za długo przebywa w łazience to trzeba to sprawdzić - tłumaczy.

Więźniowie wulgarnie "przywitali" Kamińskiego. "Tam nie ma <<twardej skóry>>"

Do sieci trafiło nagranie, na którym słychać agresywne i wulgarne okrzyki pochodzące z Aresztu Śledczego w Radomiu, po tym jak do niego trafił były minister spraw wewnętrznych. Autentyczność wideo potwierdził zespół prasowy Służby Więziennej.

- Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której do zakładu karnego przyjeżdżali tacy "medialni skazańcy". Nigdy nie były to miłe powitania. Sypały się wyzwiska. Takie sytuacje mogą tylko pogłębić ich traumatyczną sytuację, bo wiadomo przecież w jakich resortach pracowali i czym się zajmowali - tłumaczy Olkowicz.

Według byłego szefa więziennictwa, to że osadzeni są byłymi politykami związanymi ze służbami bezpieczeństwa i powinni mieć "twardą skórę" nie ma żadnego znaczenia.

- W więzieniu nie ma twardej skóry. To jest naprawdę bardzo trudny moment, kiedy trzeba porzucić wolność na rzecz sztywnego regulaminu zakładu karnego i surowych warunków tam panujących - wyjaśnia nasz rozmówca.

To powitanie na pewno będzie miało znaczenia dla służby więziennej, gdy będzie podejmować decyzję dotyczącą organizacji osadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Trzeba podjąć decyzję, czy będą odbywać spacer w więzieniu samodzielnie, czy w grupie. Jeżeli w grupie, to w jakiej? Na jakim spacerniaku? Jak ich zabezpieczyć? - wylicza były funkcjonariusz Służby Więziennej.

Protest głodowy Wąsika i Kamińskiego. "Niekoniecznie instrumentalny"

Krzysztof Olkowicz z zadowoleniem przyjął informację o ponownym ułaskawieniu polityków PiS-u. - Kara już ich spotkała, wina została ustalona. Może ja mam taki koncyliacyjny charakter, ale dla mnie już ich pobyt w tym zakładzie jest wystarczający. Nawet te kilka dni są dla nich na pewno traumatyczne.

Zdaniem byłego szefa więziennictwa, nawet ten kilkudniowy pobyt w zakładzie karnym wpłynie na psychikę Kamińskiego i Wąsika. - Więzienie jest instytucją totalną, dlatego, że kończy się decydowanie o tym, o chce się robić. Traci się kontrolę nad swoim życiem. O wszystkim decyduje regulamin zakładu karnego. Stąd się bierze tzw. drugie życie. W naszej psychice zakodowane jest to, że nie chcemy być równi. A tam, wobec regulaminu, wszyscy jesteśmy równi - tłumaczy Krzysztof Olkowicz.

Krzysztof Olkowicz, który w latach 2017-2021 pełnił funkcję Głównego Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Pełnomocnika RPO w Gdańsku, stara się zrozumieć sytuację osadzonych.

- Oni czują się niewinni, dlatego ta ich trauma w jakiś sposób zostaje spotęgowana. Czują się skrzywdzeni i odbierają pobyt w takim miejscu, jako naprawdę ogromną dolegliwość - mówi Olkowicz.

Mariusz Kamiński trafił do celi szpitalnej ze względu na ogłoszony protest głodowy. Niedługo po nim taką samą decyzję podjął Maciej Wąsik.

- Ten protest głodowy niekoniecznie musi być instrumentalny. Taka może być ich rzeczywista reakcja. Podjęli protest, bo czują się skrzywdzeni i niewinni. Bardzo częstym zachowaniem skazanych jest podjęcie protestu głodowego, gdy czują się niewinni - przypomina były dyrektor Służby Więziennej.

Kamiński i Wąsik zostaną sztucznie nakarmieni?

Nie wiadomo, jak długo Kamiński i Wąsik zostaną w więzieniu. Gdyby protest głodowy przeciągał się i zagrażał ich życiu i zdrowiu, to mogą zostać sztucznie nakarmieni.

- Jeżeli lekarz stwierdzi, że ten protest trwa za długo, to podejmuje decyzję o sztucznym nakarmieniu osadzonego. Protest głodowy nigdy nie był jednak przesłanką do tego, żeby zrobić przerwę w odbywaniu kary. Jeżeli to zależałoby ode mnie, to znalazłbym im współosadzonego, który pomógłby im przetrwać ten okres - tłumaczy Olkowicz.

Przypomnijmy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tzw. aferze gruntowej. Ówczesny szef CBA, Mariusz Kamiński, m.in. zlecił sfałszowanie dokumentów urzędowych i nielegalny podsłuch. Wąsik nie sprzeciwiał się bezprawnym poleceniom swojego przełożonego. Warszawski sąd ocenił, że prowokacja przeprowadzona przez CBA nie miała na celu walkę z korupcją a wykreowanie przestępstwa. Politycy PiS usłyszeli wyrok trzech lat pozbawienia wolności i zostali przetransportowani do zakładów karnych.

