Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Zatrzymano Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

Skazani były minister spraw wewnętrznych i były szef CBA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik przyjechali do Pałacu Prezydenckiego we wtorek rano po tym, jak w poniedziałek warszawski sąd wydał nakaz ich zatrzymania. Po południu wyszli na chwilę z budynku, by wygłosić krótkie oświadczenie dla mediów, po czym wrócili do siedziby prezydenta.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani

Kamiński i Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. We wtorek ok. 19:30 poinformowano o zatrzymaniu Wąsika, a następnie Kamińskiego.

Zgodnie z orzeczeniem sądu pierwszej instancji z 2015 roku CBA pod kierownictwem Kamińskiego i Wąsika za pierwszych rządów PiS dopuszczała się fałszowania dokumentów i podżegania do przestępstwa. Sąd uznał, że politycy ci fałszowali dokumenty, wyłudzali zgody na inwigilację i podżegali do korupcji. W efekcie chcieli wykazać, że Andrzej Lepper, ówczesny wicepremier i szef współrządzącej z PiS Samoobrony, brał łapówki w zamian za pomoc w odrolnieniu działek na Mazurach.

Źródło: Radio ZET