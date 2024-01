Wawrzyk zacznie „sypać” ws. afery wizowej? „Mam nadzieję, że ujawni, kto za tym stoi”

Piotr Wawrzyk został w środę zatrzymany przez CBA w śledztwie dot. płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Funkcjonariusze przeszukali też mieszkanie b. wiceszefa MSZ, a on sam usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej.

Zarzuty obejmują okres od lutego 2022 do maja 2023 roku. Były wiceminister nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jak jednak potwierdził w rozmowie z Radiem ZET jego adwokat, zamierza on zeznawać i "nie będzie milczał w sprawie stawianych mu zarzutów".

Wawrzyk zatrzymany. Senator Kwiatkowski komentuje

Sytuację skomentował gość podcastu "Machina Władzy" w Radiu ZET Krzysztof Kwiatkowski, który zwrócił uwagę na fakt, iż politycy PiS - w tym m.in. Jarosław Kaczyński - gdy dowiedzieli się o zarzutach wobec Wawrzyka, utrzymywali, że go nie znają. - Prezes mówił, że chłopa na oczy nie widział, a przecież nawet nagrywał z nim filmy na TikToka, gdzie go komplementowa. A teraz oni z otwartą przyłbicą twierdzą, że go nie znali. To fałszywe założenie, że wyborcy mają aż tak krótką pamięć - ocenił senator niezależny.

Były minister sprawiedliwości i były prezes Najwyższej Izby Kontroli nie miał wątpliwości, że w ramach śledztwa mogą pojawić się nowe nazwiska. - Jeśli chodzi o to, co robił sam Wawrzyk, to trochę już wiemy: wydzwanianie po departamentach, naciski na ambasady, konsulaty. Już pomijam te żenujące filmy, stoliki pod ambasadami w krajach afrykańskich, gdzie handlowano wizami nie tylko polskimi, ale do całego Schengen. Sytuacja, którą każdy by chciał wymazać z pamięci - kontynuował.

Jak przekonywał, "przecież Wawrzyk zajmował się nie detalem, tylko hurtem". - W MSZ przygotowano specjalne rozporządzenie, które miało wywalić wrota. Miano wydawać w ciągu roku setki tysięcy tych wiz pracowniczych. Sam byłem wiceministrem, ministrem i zapewniam, że wiceminister nie może sam zatwierdzać takiego rozporządzenia, musi to robić główny minister. Dokument był w uzgodnieniach międzyresortowych, czyli de facto cały rząd, z premierem Morawieckim na czele, ponosi za to odpowiedzialność. Sam Wawrzyk nie przygotowałby dokumentów na poziomie rozporządzenia - tłumaczył Kwiatkowski.

"Mam nadzieję, że Wawrzyk ujawni, kto za tym stoi"

W ocenie rozmówcy podcastu "najgorsze w tym wszystkim jest nie to, że ktoś wziął łapówkę, tylko pośmiewisko, na jakie wystawiono państwo polskie". - Przecież tam była historia o ludziach, którzy mieli udawać aktorów i tancerzy z Bollywood. Po czym okazało się, że ich „główny choreograf” nie zna żadnego kroku - ironizował. Przypomniał, że grupa to "w całości odnalazła się w Meksyku", a "ostatecznie mieli trafić do USA i to służby amerykańskie oraz krajów UE nas zaalarmowały".

- Polska wydała w ciągu roku więcej wiz pracowniczych niż Niemcy, Francja i kilka innych krajów razem wziętych. Bezpieczeństwo Polski wystawiono na szwank. Prokuratura oceni, za jaką cenę to się działo - stwierdził. Poprzedniej władzy zarzucił też fałsz i hipokryzję. - Z jednej strony PiS mówił, że walczy z migrantami, oskarżając opozycję, że chce ich w tysiącach sprowadzać do Polski, a w tym czasie rząd chciał ich tu sprowadzić w setkach tysięcy. Obłuda do potęgi n-tej - komentował senator. Podkreślił, że nie wierzy, iż "sam Wawrzyk mógł stać za procederem na taką skalę".

Mam nadzieję, że będzie po kolei ujawnił, kto za tym stoi. Bo jeśli okazałoby się, że ci sami politycy PiS, którzy mieli usta pełne frazesów, że "jak to oni nie dbają o bezpieczeństwo Polaków", a jednocześnie są w jakiś sposób powiązani z tą sprawą, że Wawrzyk coś z nimi uzgadniał, [...] to będzie to jedna z najczarniejszych kart w historii polskiej polityki - Krzysztof Kwiatkowski

Przypomnijmy, że 6 lutego ruszą prace sejmowej komisji śledczej ws. afery wizowej. Jej przewodniczącym będzie poseł KO Michał Szczerba. W opinii Kwiatkowskiego fakt, iż Wawrzyk usłyszał zarzuty "nie powinien przeszkodzić w pracach komisji", dodając, że "musi się przed nią stawić" były szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

W najnowszym odcinku podcast "Machina Władzy" w Radiu ZET Krzysztof Kwiatkowski mówił także o: sprawie przebywających w areszcie (i skazanych prawomocnymi wyrokami) byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika, postawie prezydenta Andrzeja Dudy, konflikcie w prokuraturze, Funduszu Sprawiedliwości oraz prawdopodobieństwu rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Afera wizowa. O co chodziło?

Aferę wizową polskie media opisywały na przełomie sierpnia i września 2023 roku. Chodziło o proceder otrzymywania wiz w zamian za łapówki, z którego korzystali głównie obywatele państw Azji i Afryki. Aferą zajęła się prokuratura - siedmiu osobom postawiono zarzuty, a trzy zostały zatrzymane.

Stanowisko wiceministra spraw zagranicznych odpowiedzialnego za sprawy konsularne i wizowe (a także miejsce na listach PiS do Sejmu) stracił Piotr W., a MSZ zarządziło przeprowadzenie kontroli i audytów w polskich placówkach konsularnych. O kulisach tego procederu donosił m.in. Onet, który informował, że ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi "udawali ekipy filmowe z Bollywood", a za przerzucenie do USA każdy płacił 25-40 tys. dol. O sprawie jako pierwsze miały zaalarmować amerykańskie służby.

Dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca ustalili zaś, powołując się na źródło z MSZ, że w jednym z afrykańskich krajów "przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty" oraz że sprowadzenia do Polski miliona cudzoziemców domagało się od MSZ Ministerstwo Rolnictwa.

