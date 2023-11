Ważna decyzja prezydenta Krakowa. Jacek Majchrowski: Minęła epoka, to skłania do przemyśleń

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, który piastuje to stanowisko od 2002 roku przekazał podczas zorganizowanej w poniedziałek konferencji prasowej, że nie będzie startował w kolejnych wyborach samorządowych. - Zgodnie z tym, co zawsze mówiłem, że około pół roku przed (wyborami -red.) powiem o swojej decyzji - przekazał.

Jacek Majchrowski podjął decyzję. "Nie zamierzam kandydować"

- Chciałem powiedzieć, że nie zamierzam kandydować w najbliższych wyborach. Mam 77 lat. Jeżeli chciałby wystartować, kadencję kończyłbym w wieku 82 lat. Nie chcę wyglądać jak niektórzy politycy - mówił Majchrowski.

Jednocześnie prezydent Krakowa zapewnił, że czuje się dobrze, a zdrowie i kondycja fizyczna nie miały wpływu na jego decyzję. - Czuję się zdrowo, zrobiłem sobie wszystkie badania. W tym kontekście mógłbym jeszcze funkcjonować - zapewnił Majchrowski.

- Przy każdej kadencji robię sobie badania popularności. Zawsze miałem swoje badania, które zgadzały się niemal w 100 proc. z późniejszymi wynikami w wyborach. Te badania wyglądały nieco inaczej niż te publikowane w mediach - mówił.

"Ci, którzy rodzili się gdy zaczynałem, są już po studiach"

- Wczoraj minęło 21 lat, kiedy złożyłem pierwsze ślubowanie. 21 lat to jest kawał czasu. Mogę powiedzieć, że ci, którzy się wtedy urodzili, są już po studiach. Co prawda licencjackich, ale już po. Jest to w pewnym sensie pewna epoka. Ta epoka skłania do tego, aby dokonać pewnych podsumowań - mówił.

Prezydent Krakowa przekonywał, że "nie była to łatwa decyzja. - Uznałem, że zrealizowałem obietnice, które złożyłem krakowianom ponad 20 lat temu i zostawiłem miasto, z którego jak pokazują badania, krakowianie są dumni. Mam nadzieję, że to się w przyszłości nie zmieni - powiedział.

Jacek Majchrowski rządził Krakowem od 21 lat

Jacek Majchrowski jest najdłużej rządzącym prezydentem Krakowa. Piastuje to stanowisko nieprzerwanie od 21 lat. W 2002 roku pokonał w wyborach samorządowych Józefa Lassotę, który zasiadał w fotelu prezydenta Krakowa w latach 1992-1998.

Zanim Jacek Majchrowski został prezydentem Krakowa, pełnił stanowisko wojewody krakowskiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wcześniej pracował też na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskał tytuł doktora na wydziale prawa, jest też profesorem nauk prawnych.

Źródło: Radio ZET